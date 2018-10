Uribe: Video con mensaje a María Elvira Salazar no es un apoyo político

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aclaró este miércoles en un comunicado divulgado por el equipo de campaña de la candidata demócrata por el distrito 27, Donna Shalala, que un video suyo publicado recientemente con un mensaje a la republicana María Elvira Salazar no representa un apoyo político.

La campaña de Salazar había presentado el video como una muestra de apoyo del ex presidente colombiano a la candidatura de la republicana, pero este aclaró que se trata de un reconocimiento a su trayectoria.

El equipo de campaña de Shalala divulgó que el ex mandatario emitió desde Bogotá el siguiente comunicado:

“En días pasados envié un mensaje de reconocimiento por su trayectoria y de agradecimiento por su solidaridad, a la periodista María Elvira Salazar. La intención era resaltar mi amistad y admiración por la periodista y enaltecer su éxito y rigor profesional”.

Suscríbase

“Hemos sido advertidos que el mensaje ha sido utilizado con fines políticos, en la campaña que adelanta al Congreso de los Estados Unidos”, precisó el comunicado del ex presidente y actualmente senador colombiano. “Reitero que los mensajes enviados por mí a personas en ejercicio de sus funciones no representan un apoyo político sino estrechamiento de relaciones fraternas”.

Uribe expresó además que él y su partido Centro Democrático reiteran su compromiso de mantener relaciones diplomáticas “respetuosas y bipartidistas, con los congresistas y candidatos en los Estados Unidos, sin preferencia alguna en la contienda electoral”.

La campaña de Shalala acusó a Salazar de tratar de “engañar a los votantes del distrito 27 al utilizar un video que el ex presidente colombiano grabó sin fines políticos”, y dijo que Salazar incluso distribuyó material publicitario en diversos medios como prueba de que el senador Uribe apoyaba su candidatura.

“María Elvira Salazar podría estar mintiendo o manipulando información en relación a cualquier otro asunto relacionado a su campaña, sus posiciones políticas o sus intenciones. Los votantes del distrito 27 de la Florida merecen transparencia y poder confiar en las acciones de sus futuros representantes en Washington D.C.”, indicó la campaña de Shalala en un comunicado.

El Nuevo Herald trató el miércoles sin éxito de contactar a Uribe y a Salazar.

Salazar dijo el miércoles en una entrevista con la emisora Actualidad Radio 1020 de Miami que “no está pasando nada. Me llaman sobre que se rumoraba que el anuncio o el apoyo que me da el presidente Uribe a mi campaña no es cierto. No sé de dónde viene eso porque ahí está el video”.

“María Elvira, habla Álvaro Uribe Vélez. Siempre agradecido contigo por tu comprensión, por tu apoyo. Hemos encontrado en ti una gran solidaridad en nuestro combate al castrismo, al chavismo y a todos esos modelos que han hecho tanto daño en América Latina, así sea parcialmente. Éxitos”, dice en el video el ex presidente colombiano (2002-2010).

El video fue grabado por el abogado colombiano Abelardo De La Espriella con su celular durante un almuerzo con Uribe en Bogotá, según dijo el letrado a Actualidad Radio 1020.

“El video lo grabé yo con mi celular después de un desayuno en el que hablamos con el ex presidente de la candidatura de María Elvira Salazar. Él puede mandar un saludo y que la gente lo interprete como quiera”, dijo.