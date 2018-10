Salió de Hialeah a estafar a Walmart y Target en seis estados. La mentira le salió muy cara

Yoan Sánchez Rodríguez y su esposa Yulaisy Domínguez se mudaron de Hialeah a Massachussets para formar parte de una red de fraude contra Walmart y Target por el que uno de ellos acaba de ser condenado y otro permanece fugitivo.

Entre diciembre del 2012 y diciembre del 2013, la pareja se alió con Ernesto Leyva, ex residente de Miami que lideraba el esquema de robo, cuyo blanco principal eran supermercados de Walmart y Target en seis estados (Massachusetts, New Jersey, New Hampshire, Maine, Connecticut y Florida).

El fraude consistía en comprar iPads originales en diferentes Walmart y Target y devolver iPads falsificados que compraban en el mercado negro. La banda luego revendía los dispositivos originales en Florida a través de páginas de Internet como craiglist y se quedaba con el dinero.

Solo entre 2012 y 2013, la banda se embolsilló más de $80,000 a través de 74 devoluciones de iPads, de acuerdo con documentos judiciales del caso obtenidos por el Nuevo Herald.

Las autoridades comenzaron a seguirle la pista a los tres integrantes de la red y arrestaron a Leyva en Nebraska en julio del 2015. El ex residente de Miami fue condenado a 15 meses de cárcel, tres años de libertad condicional y a restituir $27,745.

Tras permanecer varios años fugitiva de la justicia, Domínguez se entregó a las autoridades en febrero pasado y se declaró culpable de conspiración de transporte de mercancías falsificadas y robadas y fraude electrónico.

Las autoridades tienen evidencias de que Domínguez, de 30 años, tramitó personalmente varias devoluciones de iPads en Massachusets y New Hampshire.

En una carta enviada al juez del caso, Wilkie D. Ferguson, Domínguez dijo que cayó en esta red por culpa de su esposo Yoan Sánchez Rodríguez y admitió que primero huyeron juntos a Colorado y luego a México.

“Después de estar dos años en México, él decidió desaparecer y dejarme sola. Me entregué voluntariamente en un esfuerzo de regresar a mi hogar y responsabilizarme por mis acciones”, dijo la mujer en la carta.

Domínguez fue condenada el miércoles por un juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida a cinco años de libertad condicional y a restituir $83,236.

El paradero de Rodríguez sigue siendo desconocido. Desde julio del 2015 existe una orden de captura en su contra.

