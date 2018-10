Dos estudiantes usaron las redes sociales para amenazar a su escuela. Ahora están detenidos

Dos estudiantes de 13 y 14 años fueron arrestados este viernes tras una investigación de cinco días por utilizar las redes sociales para amenazar su escuela y hacer varias amenazas de muerte por escrito.

Los nombres de los adolescentes no han sido publicados por la Policía.

Las amenazas fueron hechas contra la escuela Miami Springs Middle School y presuntamente interrumpieron actividades del centro docente.

La investigación estuvo a cargo del Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade (MDSPD) en colaboración con la Oficina de Seguridad Nacional del Departamento de Policía de Miami-Dade y el Grupo de Trabajo de Delitos Electrónicos del Servicio Secreto.





Los agentes siguieron las pistas, examinaron las pruebas forenses y obtuvieron confesiones de ambos estudiantes, indica una nota de MDSPD. Los adolescentes fueron trasladados al Centro de Evaluación Juvenil para su procesamiento.

La Policía de las Escuelas lleva adelante un programa llamado See Something, Say Something, para evitar la violencia escolar y el bullying. Los oficiales alientan al personal docente, los padres y la comunidad educativa a denunciar posibles amenazas. La Policía definió su postura como “Tolerancia Cero” ante hechos que atenten contra la tranquilidad en las escuelas.

En febrero de este año 17 personas perdieron la vida en una secundaria en Parkland, tras un violento tiroteo protagonizado por Nikolas Cruz, un exalumno que entró al centro con un fusil semiautomático AR-15. Cruz ya había amenazado con cometer una masacre en una escuela a través de las redes sociales.

En mayo de este año un alumno de un centro escolar de Coral Gables fue arrestado por hacer falsas amenazas contra las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Desde la matanza ocurrida en Parkland han ocurrido numerosas detenciones por amenazas de muerte y falsas amenazas con armas a colegios.