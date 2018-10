Reguetonero Chocolate saca su propia versión de famoso tema de Silvio Rodríguez

El popular y controvertido reguetonero cubano Yosvanis Sierra, conocido por su nombre artístico como Chocolate MC, ha sorprendido a sus fans con una versión del tema El Necio, del conocido trovador cubano Silvio Rodríguez.

“El necio a lo Yoruba Andabo. A lo Silvio pa’ que te dejes de nervio”, dice la versión de Chocolate, autor de temas como Bajanda y El Palón Divino, éxitos arrolladores en Cuba y entre la comunidad cubana del sur de la Florida, pero que han sido fuertemente cuestionados por artistas por sus letras explícitas, sexistas y machistas.

La versión del icónico tema de Rodríguez fue transmitida en directo en el perfil de Facebook de Chocolate, quien ha asegurado que pronto lanzará este nuevo sencillo.

“El necio es una canción que ha tomado connotaciones nacionales muy fuertes y su inclusión en un escenario tan diferente permite a otro público consumirla y aportarle nuevos significados”, escribió la revista independiente cubana Vistar sobre la versión de Chocolate.

Silvio Rodríguez, una de las voces cubanas más conocidas y también más comprometidas con el gobierno comunista de la isla, compuso El Necio en 1991, cuando la Unión Soviética colpasó y Cuba quedó sumida en la peor crisis económica de toda su historia, conocida eufemísticamente como Período Especial.

“Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda”, dice la letra de la canción, ahora en ritmo de reguetón.





“El día que ya no esté lo único que voy a pedir, que todo el mundo saque el móvil y se ponga a transmitir”, agrega a la letra Chocolate de su propia cosecha.

Hasta el momento Silvio Rodríguez no se ha pronunciado sobre la versión “repartera” —como llama Chocolate a su estilo— de su canción.

Chocolate nació en el barrio de Los Sitios, en Centro Habana, en 1991. Sus primeros pasos en la música los dio de la mano del cantante Elvis Manuel y su primer tema popular fue Guachineo.

Sierra Hernández estuvo preso algunos meses cuando vivía en Cuba por un incidente violento en un concierto. Después emigró a Estados Unidos, donde ha continuado su carrera musical.

Activo y polémico en las redes sociales, Chocolate ha sido arrestado en Miami bajo acusaciones de violencia doméstica.