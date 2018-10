El boleto de Gillum para ver el musical ‘Hamilton’ se lo dio un agente del FBI, según nuevos documentos

Agentes encubiertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) le pagaron al alcalde de Tallahassee Andrew Gillum su habitación de hotel y su boleto al musical de Broadway “Hamilton” durante un viaje que hizo en el 2016 a Nueva York, según una noticia que cayó como una bomba y sacó a relucir nuevos interrogantes cuando solo faltan dos semanas para las elecciones del 6 de noviembre donde se elegirá a un nuevo gobernador de la Florida.

Entre los documentos que se dieron a conocer el martes aparecen fotos, un video y docenas de mensajes de texto entre Gillum, el nominado demócrata para gobernador, el ex cabildero Adam Corey y un agente encubierto del FBI.

Todos los documentos parecen contradecir la explicación que dio Gillum sobre los gastos, que su rival republicano, Ron DeSantis, ha convertido en un tema de importancia de su campaña.

La campaña de Gillum ha mantenido —y siguió haciéndolo el martes aun después que se conocieron los documentos— que fue el hermano de Gillum, Marcus, quien le dio los boletos la noche del evento musical. Sin embargo, los mensajes de texto en el momento del viaje indican que a Gillum le dijeron que los boletos se los enviaba “Mike Miller”, un agente encubierto del FBI que investigaba la corrupción en Tallahassee y que se hizo pasar por un próspero urbanista.

Suscríbase

“Mike Miller y el grupo tienen boletos para nosotros para ver Hamilton esta noche a las 8 p.m.”, le texteó Corey a Gillum el 10 de agosto de 2016. “Excelente noticia sobre Hamilton”, respondió Gillum, según los documentos. La campaña no ha dicho cómo Marcus Gillum, que vive en Chicago, pudo conseguir los boletos de Broadway tan difíciles de conseguir, ni tampoco si Andrew Gillum le preguntó a su hermano sobre el show.

“Estos mensajes de texto no hacen más que confirmar lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo”, dijo Andrew Gillum el martes en Facebook Live. “Fuimos a ver ‘Hamilton’. Mi boleto para ver ‘Hamilton’ me lo dio mi hermano. “Llegué al teatro después del trabajo, con mi boleto, vimos la obra y di por sentado que fue mi hermano quien pagó las entradas. Hasta donde sé, eso fue todo”.

La campaña de DeSantis respondió con una fuerte declaración: “Creemos que resulta suficientemente claro que Andrew Gillum ha mentido una y otra vez sobre los regalos y viajes que ha aceptado de los cabilderos. Si miente sobre estos regalos y viajes de los cabilderos en la televisión nacional, ¿sobre qué otra cosa estará mintiendo?”.

Los nuevos documentos salieron a la luz gracias a Chris Kise, abogado que representa a Corey. Kise dijo que le dio los documentos a la Comisión de Ética de Florida, que está investigando una queja sobre varios viajes que hizo Gillum a Nueva York y a Costa Rica con Corey. Kise dijo que les envió copias a las campañas de Gillum y DeSantis.

En otra época, íntimo amigo de Gillum, en la actualidad Corey está en el centro de una pesquisa sobre corrupción en Tallahassee que realiza el FBI. Hasta ahora, nadie ha sido encausado, y Gillum dijo que los agentes le han asegurado que no era ni el blanco ni un sospechoso en la investigación.

Gillum ha dado en varias oportunidades vagas respuestas a las preguntas sobre quién pagó los viajes a Nueva York. El evitar dar una respuesta directa se hizo evidente durante el debate del domingo pasado por CNN entre DeSantis y él.

“¿Pagó usted los boletos para ver ‘Hamilton’?”, le preguntó DeSantis. “En primer lugar, soy un hombre adulto”, contestó Gillum. “Mi esposa y yo tomamos vacaciones y pagamos nuestras vacaciones… No acepto viajes gratis de nadie. Soy una persona que trabaja muy duro. Sé que quizás no encaje en la descripción de lo que usted piensa que personas como yo hacemos, pero toda mi vida he trabajado duro para lograr lo que tengo”.

Sin embargo, los nuevos documentos en salir a la luz van más allá de los boletos de Broadway. En ellos se dice que agentes encubiertos del FBI que se hicieron pasar por empresarios trabajaron durante meses para concertar una reunión con Gillum, y que Gillum estuvo de acuerdo en reunirse con ellos.

En junio de 2016, Corey le envió un texto a Miller, el agente encubierto, diciéndole que discutiría opciones con Gillum. Después, Corey le propuso verse en Las Vegas. Pero en lugar de reunirse en Las Vegas, se vieron en Nueva York, donde Gillum participaba en una conferencia a nombre de la Fundación para People for the American Way, un grupo liberal donde trabajaba.

De acuerdo con los mensajes de texto, Miller le pagó los boletos de avión y los gastos de hotel a Marcus, el hermano de Gillum. Por ley, las quejas de ética se mantienen confidenciales hasta que se desestiman, se presenta un documento de causa probable o el blanco de una queja renuncia voluntariamente a la confidencialidad, lo que Gillum no ha hecho.

Aunque los partidarios le han querido restar importancia a los textos y correos electrónicos entre Gillum y Corey, un consultante demócrata reconoció que con todo lo que está ocurriendo, cualquiera que esté indeciso sobre Gillum podría quedar decepcionado.

El momento en que los documentos se dan a conocer —exactamente dos semanas antes del Día de Elecciones y el segundo día de la votación anticipada— tiene lugar durante un período clave para el Partido Demócrata; un momento en que los votantes comienzan a acudir a las urnas en grandes números y tratar de borrar la ventaja que obtuvieron los republicanos durante la votación de ausentes.

En las elecciones primarias, el impulso que obtuvo Gillum el Día de Elecciones le dio gran ventaja por encima de sus rivales.

Los reporteros del Herald/Times Elizabeth Koh y Steve Bousquet, el reportero del Miami Herald David Smiley, y el reportero de Tampa Bay Times Steve Contorno contribuyeron a este reportaje.