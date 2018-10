En la Florida se pueden ver personas desnudas en cualquier parte. Este es el exhibicionista más reciente

No es extraño ver gente desnuda en el lugar menos pensado de la Florida. Lo que ocurre es que a veces las cosas se exageran y todo se vuelve una locura. Hemos visto jardineros desnudos, intrusos desnudos, visitantes de parques desnudos, y entusiastas de los ejercicios también desnudos. Hasta tenemos motociclistas desnudos.

En agosto, varios automovilistas vieron a hombre sin ropa en una motocicleta conduciendo por una concurrida I-95 en Miami. El desconocido desapareció antes que llegara la policía. Ahora, tenemos un paseante desnudo.

SHARE COPY LINK Un hombre desconocido sorprendió a los automovilistas de Miami cuando se introdujo en el tráfico de la autopista I-95 montado en una bicicleta y vistiendo solamente un cinturón de ejercicio, unos zapatos deportivos y una cinta en la cabeza.

El lunes, el cineasta Billy Corben colgó un video en su cuenta de Instagram de un hombre mayor que caminaba desnudo con la mayor naturalidad por Biscayne, frente a un restaurante Denny’s. En el video puede verse a una mujer que estaba sentada afuera del local realmente sorprendida al ver al hombre de cabello canoso con una gran barriga caminar junto a ella como su madre lo trajo al mundo y recoger algo del suelo, sin importarle nada. Llevaba una calabaza, un sombrero de bruja y un búho colocados estratégicamente sobre sus genitales.

SHARE COPY LINK Un hombre fue arrestado en el aeropuerto de Daytona Beach, en Florida, después de haberse metido desnudo en el carrusel del equipaje y crear el caos al supuestamente gritar que llevaba una bomba.

El misterioso desconocido desaparece poco después de la cámara del celular y de la propiedad, tomando hacia el norte por Biscayne. Muchos de los 17,000 seguidores de Corben que vieron el video que colgó quedaron muy entretenidos. Un visitante de su página escribió: “¡Tenía Moons Over his Hammy!”, al hablar de un plato que aparece en el menú de Denny’s: Moons Over My Hammy.