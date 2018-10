Estratega demócrata advirtió a Twitter sobre amenazas que le hizo Cesar Sayoc al oírla en Fox

Dos semanas antes de que un sospechoso enviara paquetes explosivos a por lo menos 12 demócratas, la estratega demócrata Rochelle Ritchie reportó en Twitter que el sospechoso la había amenazado por la red social.

Sin embargo, a Ritchie no se le prestó atención.

El viernes por la tarde —varias horas después que el hombre, César Sayoc, fue detenido en una tienda AutoZone de Plantation— Ritchie colgó la historia que había publicado en Twitter de la advertencia que hizo el 11 de octubre sobre lo que pensó era una amenaza que Sayoc le hizo.

“Hola @gente de Twitter se acuerdan cuando reporté a un hombre que me amenazó después de mi comparecencia en @FoxNews y ustedes me dijeron que la amenaza no les parecía seria. Bueno, ahora quiero que sepan que ¡es la misma persona que le ha mandado #bombas a renombrados políticos!”, escribió.

El viernes por la noche, Twitter pidió disculpas.

“Cometimos un error cuando Rochelle Ritchie nos alertó de la amenaza que recibió. La publicación que hizo el sospechoso en Twitter evidentemente violó nuestras reglas y debimos haberla quitado. Sentimos profundamente haber cometido ese error”, dijo la red social en una publicación que colgó en @TwitterSafety.

Ritchie apareció con varias otras personas en un segmento de Fox & Friends que se transmitió en septiembre para discutir la afirmación del expresidente Barack Obama de que la “política de división, resentimiento y paranoia desafortunadamente ha encontrado un hogar en el Partido Republicano”.

Obama le pidió a los votantes que no dejaran de votar en las elecciones de mitad de término, y para muchos, sus comentarios son críticas del presidente Donald Trump.

En el programa, donde la acompañaron los colaboradores de Fox News Tammy Bruce y Guy Benson, Ritchie dijo que deseaba que Obama no desapareciera de la vista del público para que dijera lo que piensa de Trump y del Partido Republicano.

“Estuve realmente encantada de ver al presidente Obama de regreso y hablando de temas que nos importan”, dijo Ritchie. “Fue agradable ver de vuelta a la política algún tipo de urbanidad y decoro. Pero al mismo tiempo, he visto los cintillos noticiosos y los comentarios que se dicen en la televisión nacional que tengo que decir que ojalá Obama no hubiese regresado porque me parece que podría desatarse una batalla entre Obama y Trump y que Trump va a aprovechar y va a inspirar a su base a salir con más”, dijo Ritchie en el segmento.

Al parecer, Sayoc vio el segmento de Fox, porque el 11 de octubre tuitió bajo el nombre de César Altier @hardrock2016: “De modo que le gusta hacer amenazas. Nosotros, los que pertenecemos a la inconquistable tribu Seminole vamos a responder a sus amenazas. Le tenemos preparado un viaje por los Everglades. Abrace mucho a sus seres queridos cada vez que salga de la casa”.

Ritchie, directora de asuntos externos de las escuelas preparatorias de la Democracia, y ex secretaria de prensa de la Cámara de Representantes, le respondió a través de Twitter: “Haberme amenazado la vida es una mala idea”.

Luego Ritchie le reportó a Twitter lo que el presunto Altier escribió. La compañía le contestó diciendo que “no encontró ninguna violación de las Reglas de Twitter Rules sobre conducta abusiva”.

Sayoc empleó un lenguaje similar en publicaciones posteriores en Twitter dirigidas al alcalde de Tallahassee Andrew Gillum, el nominado demócrata para gobernador.

Gary Bitner, portavoz de la tribu Seminole, negó enfáticamente que Sayoc fuera miembro del grupo de norteamericanos nativos. La tribu opera casinos y sitios de entretenimiento por muchas partes de la Florida, entre otros el popular Seminole Hard Rock Hotel y Casino cerca de Hollywood que, entre otros eventos, celebra conciertos de música pop de célebres artistas.