Sospechoso de enviar paquetes con explosivos tenía una lista con más de 100 víctimas potenciales

César Sayoc, un estridente partidario del presidente Donald Trump acusado de dirigir una campaña de bombas por correo en el sur de la Florida contra prominentes demócratas, tenía una “lista de ataques” con más de 100 blancos potenciales políticos, según fuentes policíacas familiarizadas con la investigación.

El hombre de 56 años residente de Aventura, arrestado el viernes bajo cargos de enviar más de una docena de paquetes explosivos en sobres manila a blancos demócratas por todo el país, tenía escrito los nombres y las direcciones en la lista.

El documento donde aparecen los nombres de algunos blancos a quienes ya les mandó explosivos por el correo, se encontró en la furgoneta donde Sayoc vivía y donde se sospecha fabricaba los dispositivos, dijeron las fuentes.

Las autoridades notificaron a algunos de los blancos potenciales que aparecen en la lista hallada en el vehículo de Sayoc, mientras los investigadores siguen rastreando más envíos posibles, entre ellos uno que se descubrió el lunes en una oficina postal de Atlanta que iba dirigido a las oficinas centrales de CNN.

El hallazgo de la lista salió a la luz el lunes mientras Sayoc permanecía tras las rejas después de haber comparecido por primera vez en una corte de Miami, antes de ser extraditado a Nueva York, donde su caso se encausará formalmente.

En una corte federal de Miami, el juez Edwin Torres le dio más tiempo a los abogados defensores de Sayoc para preparar una solicitud de fianza, y el magistrado estuvo de acuerdo en fijar una audiencia de detención con ese propósito para el viernes.

La fiscal federal de Nueva York Jane Kim dijo que se opondría a cualquier tipo de fianza para Sayoc, calificándolo de un peligro para la comunidad y también un riesgo de escape. El acusado, vestido con un uniforme de caqui de la cárcel, esposado, con grilletes en los tobillos y rodeado de guardias, no dijo mucho sobre su caso durante la breve audiencia, pero parecía estar conteniendo las lágrimas.

Con los cabellos parados como cepillo y una pequeña cola de caballo, se identificó ante el juez como César Sayoc. Afuera de la corte, los abogados defensores de Sayoc, Daniel Aaronson y Jamie Benjamin, le restaron importancia al cargo criminal de la Fiscalía contra su cliente en la primera visita al tribunal, que atrajo a docenas de reporteros y fotógrafos debido a la notoriedad que ha cobrado nacionalmente el caso.

Benjamin dijo que en los primeros cargos federales presentados contra Sayoc había pocos argumentos que lo vincularan con el delito. El abogado defensor impugnó la evidencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre una “huella latente” en un sobre manila que coincide con la de Sayoc, y una “posible asociación de ADN” entre dos explosivos y una muestra genética de Sayoc de un caso delictivo anterior.

Hasta ahora, un total de 15 sobres manila similares con explosivos torpemente fabricados han sido relacionados con la campaña de explosivos por correo de Sayoc. Las fuentes policíacas dijeron que todavía existe la preocupación de que más paquetes podrían estar en tránsito o en otras instalaciones postales, una preocupación que aumenta luego de un hallazgo en Atlanta y la lista que se encontró con los posibles blancos.

De acuerdo con fuentes policíacas familiarizadas con la pesquisa, Sayoc le dijo a agentes del FBI y de otras agencias que no tenía intenciones de hacerle daño a nadie, aunque el director del FBI dijo que las bombas no eran “explosivos de broma”.

Después, Sayoc no quiso decir más, invocando sus derechos de Miranda y pidiendo hablar con sus abogados. Ninguno de los dispositivos que Sayoc mandó llegó a explotar.

Entre los blancos en la lista aparecen el ex presidente Barack Obama, la ex senadora y ex secretaria de Estado Hillary Clinton (y su esposo, el ex presidente Bill Clinton), el ex vicepresidente Joe Biden, el ex procurador General Eric Holder, el ex director de la CIA John Brennan y el ex director de Inteligencia Nacional James Clapper, el ex senador Cory Booker, la congresista Maxine Waters, el filántropo multimillonario George Soros, y el actor y director de cine Robert De Niro.

Los paquetes a Soros, De Niro, Clinton, Brennan y Clapper se enviaron al área de Nueva York. Los sobres enviados a Brennan y Clapper estaban dirigidos a las oficinas de CNN en Manhattan.

Sayoc, antiguo bailarín desnudista, está detenido en el Centro de Detención Federal ubicado en el downtown de Miami. “El arresto de hoy no quiere decir que estamos a salvo”, dijo Christopher Wray, director del FBI, durante una conferencia de prensa que se celebró en Washington, D.C. “Podría haber más paquetes en camino”.