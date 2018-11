‘¡Ni siquiera somos blancos!’. Despiden a empleada de Burger King tras insultos racistas en Miami

Una empleada de un restaurante Burger King perdió su empleo a principios de este mes después de un incidente en que insultó con epítetos racistas a dos clientes y quedó captado en video.

En un video tomado con un teléfono celular desde dentro de un automóvil puede verse a la empleada enfurecerse con dos clientes que al parecer están pidiéndole que le devuelvan su dinero por un problema de higiene cuando una empleada tocó su comida tras haber manipulado su celular.

El fragmento se colgó la semana pasada en el portal de Facebook Only in Dade, pero un portavoz de Burger King le dijo al Miami Herald el lunes que la confrontación tuvo lugar el 3 de octubre en un local ubicado en la calle 163 en North Miami Beach.

Suscríbase

El video comienza con la empleada gritándole a la cliente: “¡Ponlo en Snapchat, hija de p---! ¡Vete al c--- ! ¡Blanca pedazo de m---!”. El conductor le responde: “Ni siquiera somos blancos, somos, hispanos”. La pasajera, quien está filmando el incidente le contesta: “¡Dilo bien!”.

La ventanilla se cierra durante unos segundos. De repente, la ventanilla se vuelve a abrir y se puede escuchar a la empleada gritar una frase a medias sobre devolverle su dinero a la “gorda hija de p---”. La pasajera le responde también a gritos: “¡No me importa! ¿Sabes algo? Por lo menos yo no trabajo en Burger King”.

SHARE COPY LINK Una empleada de un Taco Bell en Hialeah se negó a tomar el pedido de una mujer que no hablaba español argumentando que en ese establecimiento nadie hablaba inglés.

La empleada entonces le responde: “¡Tengo dos padres. Estudio. Este trabajo, el dinero que gano es para gastarlo, así que no me importa!”. Se escucha llorar a un bebé en el asiento posterior del auto y el conductor trata de suavizar la situación que cada vez es más tensa. “Estamos pidiendo la devolución del dinero porque tu gerente tocó su teléfono y luego la comida. No tiene nada que ver contigo”.

Una mujer que está al lado de la empleada manipula recibos y parece estar nerviosa. No se sabe si era o no la gerente. “¿Estás amenazándome con matarme?”, le pregunta la pasajera. “¿Me oíste decir eso? Ponlo si quieres, hija de p---”, le dice la empleada. Entonces el video se termina.

“Las acciones de este empleada no reflejan los valores de la marca Burger King”, le dijo un portavoz de la cadena de comida rápida al Miami Herald. “Tenemos una política de cero tolerancia con este tipo de comportamiento, y la empleada ya no trabaja en la compañía”. El incidente es el más reciente en una serie de enfrentamientos racistas captados en video.

En septiembre, una empleada de un restaurante Taco Bell de Hialeah fue despedida por negarse a hablar en inglés con un cliente. La pelea entre ambos se colgó en las redes sociales y se convirtió en viral.