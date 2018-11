Tras fuertes críticas, renuncia comandante de policía de Broward a cargo de manejar masacre de Parkland

Jan Jordan, la comandante de la policía de Broward (BSO) que ha sido duramente criticada como “inefectiva” por la forma en que manejó la respuesta de la policía en la masacre de la secundaria Parkland, renunció a su cargo.

Entretanto, uno de sus ex subordinados, el sargento Brian Miller, pasó a labores limitadas, dijo el martes el BSO en una declaración que dio a conocer. El lunes por la noche, Jordan le dijo al jefe de la policía Scott Israel que renunciaría. En el documento de dimisión que entregó, Jordan escribió que lo hacía por “razones personales”.

El día de la tragedia, el pasado 14 de febrero, Jordan, jefa del distrito de Parkland, en un inicio asumió el mando de la situación después que el ex estudiante Nikolas Cruz atacó la escuela con un fusil automático. Jordan llegó al lugar apenas siete minutos después que Cruz hizo los primeros disparos. Sin embargo, Jordan no le ordenó a los agentes del BSO que entraran a la escuela en busca de Cruz, sino que concentró su atención en establecer un perímetro.

Durante ese tiempo, muchas víctimas se estaban desangrando, entre ellas Chris Hixon, director de deportes de la secundaria, que todavía estaba vivo cuando la policía entró al edificio minutos después. Hixon murió en camino al hospital.

Otros jefes del BSO que acudieron al lugar de la matanza dijeron que Jordan hablaba como si estuviera en una “especie de sueño” y no estaba enfocada en encontrar al pistolero, según entrevistas que posteriormente se realizaron con investigadores estatales.

Problemas con el radio dificultaron la comunicación entre Jordan y sus hombres. “Jan Jordan estaba muy abrumada. Estaba bajo mucha tensión”, dijo el jefe de la policía de Coconut Creek Gregory Lees. “Lo pude ver. Traté de ayudarla”.

La actuación de Jordan y otros que acudieron entre los primeros a la secundaria se discutió en detalle la semana pasada en reuniones de la Comisión de Seguridad Pública de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, que se celebraron en el Centro BB&T en Sunrise.

La comisión se creó para hacer recomendaciones sobre la seguridad en las escuelas. El jueves pasado, Israel testificó ante la comisión, pero no reconoció que sus agentes cometieran errores, salvo el ex agente Scot Peterson, quien desde entonces no ha parado de recibir ataques.

Jordan, veterana con 25 años de experiencia, fue retirada de su cargo tras la masacre a petición de la ciudad de Parkland. El martes, no devolvió un mensaje que se le dejó en el teléfono. Mientras tanto, a Miller, un sargento asignado al distrito de Parkland, se le dijo el martes que sería colocado en “labores limitadas”, de acuerdo con un memorando que dio a conocer el BSO.

Su estatus está pendiente de los resultados de una revisión interna de su conducta el día de la balacera. Miller llegó a la escuela primero que Jordan, pero no tomó el mando, según evidencias que presentaron investigadores ante la comisión. Miller no pudo ser localizado el martes para saber qué tenía que decir al respecto.

Otros seis agentes también escucharon disparos, pero no entraron a la escuela. Posteriormente se reportó que varios buscaron refugio mientras era la policía de Coral Springs la que entraba al edificio. El BSO no hizo ningún anuncio sobre el estatus de dichos agentes.

En sus nuevas funciones, Miller deberá entregar su placa y su arma, de acuerdo con el memorando. Por otra parte, no podrá conducir ningún vehículo del BSO.