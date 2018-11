¿Dónde están los valiosos caballos de ex funcionario venezolano? Expertos del sector ecuestre quieren saberlo

Los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) tienen amplia experiencia en lo que respecta a embargar lujosas mansiones, autos deportivos Ferrari y joyas caras pertenecientes a delincuentes de Miami.

Pero, ¿qué podrán hacer con caballos de salto que valen millones? Las autoridades federales acaban de confiscar 17 caballos de salto de la exclusiva granja localizada en Wellington, en el Condado Palm Beach, que perteneció al ex tesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade.

Tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, Andrade admitió haber recibido $1,000 millones en sobornos y haber lavado parte de ese dinero en el sur de la Florida. El martes, enfrenta una sentencia en un juicio federal.

Alejandro Andrade Cedeño. Archivo.

En el particular universo de los caballos de salto, las mentes ecuestres parecen estar más interesadas en conocer los pormenores y condiciones de los caballos europeos de Andrade, cuyo hijo Emanuel, montó en el pasado en competencias.

Emanuel es un apasionado del deporte y sueña participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. “Estamos tratando de determinar si los caballos fueron ‘confiscados’ pero se mantienen en la granja, si están siendo cuidados por agentes federales en la propiedad o si se los llevaron a otra parte”, dijo la escritora de Chronicle of the Horse Ann Glavan en un correo electrónico que le envió al Miami Herald.

Los caballos importados de Andrade, cuyo valor oscila entre los cientos y millones de dólares, no están en su mansión de seis hectáreas en la exclusiva comunidad de Palm Beach Point. Los caballos, llamados Bonjovi, Tinker Bell, Hardrock Z y otros nombres similares, fueron incautados hace una semana por agentes del Departamento de Seguridad Nacional en una acción legal de confiscación contra el ex tesorero del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.

Hasta que los caballos se vendan en una subasta, los federales los mantienen en Sunshine Meadows Equestrian Village en el oeste de Delray Beach, una instalación de entrenamiento para caballos de carrera y de salto que queda cerca de Wellington, según fuentes familiarizadas con el caso.

Dondequiera que estén los caballos de Andrade, el juez federal a cargo del caso le ordenó a las autoridades que los cuiden, se aseguren de que están bien y mantengan su valor antes de que llegue la venta. “Queremos que los cuiden bien”, dijo una autoridad federal, que no está autorizada a hablar públicamente acerca de los caballos de Andrade. “Son animales que valen mucho dinero”.

Un veterinario cuya clínica del Condado Palm Beach atendió a los caballos de Andrade durante años, dijo que las autoridades federales deben asegurar que estén en manos de expertos. “Todo el mundo está preocupado”, dijo el Dr. Scott Swerdlin, director de la Clínica Equina Palm Beach en Wellington.

El abogado de Miami Joseph DeMaria, ex fiscal federal que representa al Dr. Swerdlin y a su clínica, dijo que los caballos de Andrade no son otro activo como un auto de lujo que se vende en una subasta. “Si no se cuidan bien”, dijo DeMaria, “entonces perderán todo su valor”. Hasta el momento no se ha fijado una fecha para la subasta.