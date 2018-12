Hallan cadáver cerca del Airbnb en Costa Rica donde se alojaba mujer de Miami desaparecida

Un cadáver fue hallado el lunes afuera del Airbnb donde se alojaba una mujer de Miami que había desaparecido en Costa Rica, informaron al Miami Herald funcionarios del Departamento de Investigación Judicial de ese país.

Carla Stefaniak, de 36 años, desapareció durante sus vacaciones en San José la noche del 27 de noviembre, un día antes de su cumpleaños, dijo su familia. Al día siguiente, la policía local inició una investigación.

Según Walter Espinoza, portavoz del gobierno de Costa Rica, el cadáver de una mujer fue encontrado envuelto en plástico, enterrado fuera del apartamento que ella estaba alquilando. El descubrimiento se produjo mientras las autoridades tomaban muestras de ADN.

“Aún no podemos confirmar que sea el cuerpo de Carla Stefaniak”, dijo Espinoza. “Una vez que obtengamos los resultados de la autopsia, podemos proporcionar más detalles”.

Desde su desaparición, miles de personas se reunieron en línea para ayudarla a encontrarla. Se hicieron varios grupos de Facebook y comenzó a circular el hashtag #FindingCarla.

Familiares y los amigos de Stefaniak, que viven en Tampa, no han tenido noticias de ella desde que les envió un mensaje de texto desde donde alquilaba un Airbnb el martes por la noche. La cuñada de Stefaniak, April Burton, estaba en Costa Rica celebrando su cumpleaños, pero regresó a Florida el día anterior.

“Stefaniak dejó a Burton en el aeropuerto de San José el 27 de noviembre y devolvió el auto de alquiler. Stefaniak luego tomó un Uber para ir al Airbnb a unos 30 minutos del aeropuerto”, dijo Katie Gardner, la portavoz de la familia. “El mismo conductor de Uber llevó a Stefaniak a hacer turismo y compras”.

Según Gardner, Stefaniak envió mensajes de texto a su familia con actualizaciones y fotos esa tarde. Por la noche, de vuelta al Airbnb, las hermanas continuaron enviándose mensajes de texto.

El último texto de Stefaniak llegó alrededor de las 8 p.m.

“A la medianoche, hora del Este, Burton le envió un mensaje de texto a Stefaniak para desearle un feliz cumpleaños, pero no recibió respuesta”, dijo Gardner. “Al día siguiente, Burton recibió una llamada de un amigo que dijo que Stefaniak no había respondido ningún mensaje o felicitación por su cumpleaños. Alarmados, descubrieron que Stefaniak nunca había abordado el vuelo de regreso a casa, que estaba programado para salir alrededor de la 1 p.m. el 28 de noviembre.

Según la familia de Stefaniak, ellos han hablado con el conductor de Uber, quien coincidió con la misma historia del propietario de Airbnb y los guardias de seguridad locales: se vio a Stefaniak salir del lugar alrededor de las 5 de la mañana con su equipaje y luego subirse a un misterioso automóvil.





El hermano de Stefaniak fue desde Tampa a Costa Rica y está colaborando con las autoridades para tratar de encontrar a su hermana.

“El conductor de Uber llegó alrededor de las 8 a.m. para recoger a Stefaniak, pero no pudo encontrarla”, dijo Gardner. “Sin embargo, su familia dice que el relatono tiene sentido ya que su vuelo no era hasta por la tarde y el aeropuerto está a solo 30 minutos. Y como ya había usado ese conductor de Uber el día anterior, ¿por qué llamó a un Uber diferente?

Stefaniak, quien trabaja en una agencia de seguros en Miami, emigró a Tampa desde Venezuela en el 2000 y se mudó a Miami en el 2012.