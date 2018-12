Puerto de Miami establece nuevo récord de pasajeros de cruceros en solo un día

PortMiami estableció este domingo un nuevo récord al recibir a unos 52,000 pasajeros de cruceros en el inicio de la temporada 2018-2019.

“Hoy la capital de los cruceros del mundo inicia la temporada 2018-2019 dándole la bienvenida a unos 52,000 pasajeros. Un récord para un día en el tráfico de pasajeros de PortMiami”, informó esa instalación portuaria.

Carlos Giménez, alcalde del condado Miami-Dade, agradeció a los “más de 52,000 pasajeros” por seleccionar a Miami como destino y destacó que son esenciales para el continuo crecimiento y desarrollo de la industria turística, además de contribuir con la economía local.

Barcos de varias de las afamadas líneas de cruceros utilizan las instalaciones de PortMiami. Entre ellos están Carnival Horiz y Carnival Magic, de Carnival Cruise Lines; Disney Magic, de Disney Cruise Line; San Gwann, de FRS Caribbean; MSC Divina de MSC Cruise, Norwegian Getaway, de Norwegian Cruise Line; Oceania Riviera, de Oceania Cruises y Empress of the Seas y Allure of the Seas, de Royal Caribbean International.

“PortMiami es el hogar de las líneas de cruceros más reconocidas del mundo. El año pasado la Capital Mundial de Cruceros [Miami] tuvo más de 5.6 millones de pasajeros (…) Estamos más que listos para la temporada de cruceros 2018-2019”, dijo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y el Comité de Turismo, Robeca Sosa.

Estos logros van de la mano de los trabajos de ampliación de las terminales y la construcción de nuevos embarcaderos.

Royal Caribbean inauguró en noviembre pasado su nueva terminal A para acomodar la nueva generación de cruceros inteligentes como el Symphony of the Seas y Allure of the Seas.

La inversión de más de $200 millones de la asociación de capital privado con el condado de Miami-Dade incluyó el desarrollo, la construcción y operación de la terminal de cruceros.

La empresa de cruceros Virgin Voyages también construirá una nueva terminal de 100,000 pies cuadrados en PortMiami que estará lista en noviembre del 2021. El diseño incluye vidrios a prueba de tormentas y dos pisos con exuberantes jardines.

El magnate y fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, y el presidente y director ejecutivo de Virgin Voyages, Tom McAlpin, hicieron el anuncio en noviembre pasado en Miami Beach.

“Miami es una ciudad increíble y uno de mis lugares favoritos para trabajar. Desde nuestra sede hasta Hotel, Voyages y ahora Trains USA., el sur de la Florida se ha convertido rápidamente en otro hogar para las marcas Virgin en el sector de viajes de placer”, dijo Branson.

MSC Meraviglia, de MSC Cruises. también se unirá a la flota de Miami en el 2019.