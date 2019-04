Activista en filme sobre centro de detención de inmigrantes en Florida será deportado

Claudio Rojas. Courtesy of 'THE INFILTRATORS'

Un activista inmigrante argentino, que fue informante en un documental donde se muestran los abusos en un centro de detención de inmigrantes de Broward será deportado el martes por la noche, dijo su familia el martes.

Funcionarios de los tribunales federales llegaron a la conclusión de que carecen de la potestad para intervenir en el caso de Claudio Rojas. Según los registros del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Rojas fue arrestado poco antes de que el documental The Infiltrators (Los infiltrados) se presentara en el Festival de Cine de Miami a principios de marzo. ICE no quiso comentar sobre el caso.

“Claudio Rojas se enfrenta a una deportación inminente a menos que alguien de alto rango en ICE, o el gobierno de Trump, pueda intervenir e impedir que se lleve a cabo esta farsa de justicia”, dijo al Miami Herald Alina Das, una de las abogadas de Rojas. “Está claro que esto es una represalia”.

Los registros en internet muestran que Rojas, que vive en Miramar, ya no figura como detenido en el centro de detención de Krome en South Miami-Dade desde las 5 pm. del martes.

Rojas, de 53 años, fue arrestado durante un registro de rutina por las autoridades de inmigración. Ha vivido en Estados Unidos por 19 años.

Rojas tuvo un papel importante en el filme, que se centró en las “injusticias y abusos” en un centro de detención de inmigrantes en Pompano Beach. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en Utah antes de mostrarse en el Festival de Cine de Miami. Rojas fue un informante en la película, dijeron los realizadores.

Los registros muestran que sus abogados presentaron una demanda de derechos civiles ante un tribunal federal de Florida tras su arresto, pero el tribunal rechazó su solicitud de permanecer en Estados Unidos mientras el tribunal revisaba su caso.

Sus abogados apelaron esa decisión ante el Tribunal del Circuito 11 de Florida. El lunes, ese tribunal llegó a la conclusión de que no tiene potestad para impedir que ICE deporte a Rojas.

Rojas tiene pendiente una solicitud de Visa T, que se emite a las víctimas de la trata de personas y fuerza de trabajo. Sus abogados dicen que Rojas hizo la solicitud después de haber sido víctima de un empleador, un caso que está investigando el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

De acuerdo con las normas de ICE, las personas con Visas T pendientes reciben protección de la deportación y eso puede servirles como una vía para obtener la residencia permanente. Si Rojas es deportado ya no es elegible para la Visa T.

Sus abogados dicen que su deportación pondría en peligro la investigación en curso del Departamento de Trabajo.

“Las acciones del [Departamento de Seguridad Nacional] al ejecutar cualquier orden de expulsión van en contra de la política pública que ayuda a [combatir] formas graves de trata de personas”, dijeron los abogados de Rojas, Sandy Pineda y Francisco López en una declaración. “Esto entra directamente en conflicto con la intención del Congreso de que los sobrevivientes informen a las agencias de investigación policial, como lo hace el Departamento de Trabajo”.

En las últimas semanas, la familia y simpatizantes de Rojas buscaron la intervención del congresista demócrata de Florida Ted Deutch (Broward), la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, el senador federal republicano de Florida Marco Rubio, entre otros legisladores.

La oficina de Deutch presentó un proyecto de ley local solicitando ayuda para Rojas. Sin embargo, todavía está pendiente de un procedimiento en el subcomité de inmigración, que es parte del Comité Judicial.

Emiliano Rojas, uno de los dos hijos de Rojas, dijo que la vida de su padre se ha convertido en “una pesadilla llena de dolor y estrés”.

“Acabo de tener un hijo. Es el primer nieto de mi padre “, dijo Emiliano. “Mi papá es un hombre que adora estar con la familia. Tenía planes para llevarlo a pescar y enseñarle cosas que él me enseñó. Me encantaría que mi hijo tuviera a su abuelo aquí, pero veo que no será así”.

Según sus colegas defensores de los inmigrantes y los cineastas, el hombre de 53 años de edad reveló los complejos mecanismos del Centro de Transición de Broward, una institución con fines de lucro que detuvo a cientos de inmigrantes sin juicio. La instalación de Broward sirve como lugar de retención para deportaciones inminentes de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país.