Ex jefe de la Policía de Broward pierde demanda para volver a su empleo. Dice que apelará

Scott Israel (centro), jefe de la Policía de Broward, sale de una conferencia de prensa rodeado de partidarios después que el gobernador Ron DeSantis lo suspendió por la manera en que manejó la respuesta policial a la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero del 2018. AP

Un juez desestimó el jueves un intento de Scott Israel, despedido hace unos meses como jefe de la Policía de Broward, de impugnar su suspensión.

El juez de circuito de Broward David Haimes falló que el gobernador Ron DeSantis actuó dentro de su autoridad constitucional cuando suspendió a Israel en enero del 2019 y lo sustituyó con Gregory Tony, ex oficial policial de Coral Springs. El juez no se pronunció sobre los méritos del despido de Israel.

Israel, quien fue elegido en el 2012 y planea postularse de nuevo en el 2020, fue culpado por DeSantis por la caótica respuesta del departamento a la masacre del 14 de febrero del 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, y ante el tiroteo ocurrido en el 2017 en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

En la orden de suspensión, DeSantis acusó a Israel de negligencia en el cumplimiento del deber e incompetencia.

Después de su despido, Israel presentó una demanda en marzo, impugnando que DeSantis no tenía autoridad para suspenderlo tres días después de jurar el cargo como gobernador. Sus abogados alegaron que DeSantis no identificó ninguna obligación estatutaria u oficial a la que Israel no le hubiera prestado atención o cumplido de manera incompetente.

En su orden para desestimar la demanda, el juez Haimes expresó que no es responsabilidad del tribunal juzgar los méritos de las alegaciones mencionadas en la orden ejecutiva de DeSantis para despedir a Israel, sino determinar “si la orden identifica motivos” y si estos motivos “se apoyan en hechos suficientes para que constituyan la base de dicha suspensión”.

El Senado estatal tiene la “autoridad exclusiva para revisar la suspensión y decidir si mantiene la destitución o reincorpora al funcionario”.

Israel, quien es demócrata, planea apelar el fallo y el caso también se escuchará en el Senado de la Florida, controlado por los republicanos, después de una audiencia probatoria ante un juez especial.





DeSantis alabó el jueves el fallo del tribunal y dijo que pedirá al Senado “que siga adelante con el proceso del despido formal de Scott Israel” antes que concluya el actual período de sesiones de la Legislatura de la Florida el 3 de mayo.

En una carta al juez especial Dudley Goodlette, DeSantis pidió que el Senado siga adelante con el proceso de destitución de una manera “expedita”. La audiencia estaba planeada para la semana del 8 de abril, según la orden del juez.

Un panel creado para investigar la masacre de Parkland concluyó que varios agentes de la Policía de Broward no trataron de detener la masacre o no estaban preparados para ello.

Al anunciar la suspensión, DeSantis dijo que fallas de liderazgo llegaron problemas en la cadena de mando que pueden haber contribuido a las muertes.





El comité investigador concluyó que una modificación de política por parte de Israel, que cambió las instrucciones para enfrentar a agresores armados de obligatoria a opcional, puede haber contribuido a la respuesta del departamento. Más tarde Israel dio marcha atrás a esa norma, estipulando que los agentes “deben’’ enfrentar al agresor.

Israel ha sostenido que ha servido competentemente al condado y que los electores deben escoger a sus líderes.

Benedict Kuehne, uno de los abogados que representa a Israel, dijo que estaba desilusionado con la decisión del tribunal.

“Aunque respetamos la decisión del juez Haimes, la constitucionalidad de la suspensión de Scott Israel se pondrá a prueba en los tribunales de apelación de la Florida”, expresó Kuehne en un comunicado.