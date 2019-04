María del Carmen Ortega

¿Puedo negarme a dar mi número de Seguro Social a una empresa privada?

R. Lago, Orlando

Sí, puede negarse a divulgar su número de Seguro Social, y debe tener cuidado al dar su número. Pero, tenga en cuenta que la persona que solicita su número puede rechazar los servicios si usted no lo brinda. Las empresas, bancos, escuelas, agencias privadas, etc., son libres de solicitar el número de alguien y usarlo para cualquier propósito que no viole una ley federal o estatal. Para obtener más información sobre su número de Seguro Social, visite www.socialsecurity.gov/ssnumber.

Mi hijo, que recibe el Seguro Social, asistirá a su último año de escuela secundaria en el otoño. Cumple 19 años en pocos meses. ¿Necesito completar un formulario para que sus beneficios continúen?

A.White, Jacksonville

Sí. Debe recibir un formulario, SSA-1372-BK, en el correo unos tres meses antes del cumpleaños de su hijo. Su hijo necesita completar el formulario y llevarlo a la oficina de su escuela para la certificación. Luego, debe devolver la página dos y la página certificada tres al Seguro Social para su procesamiento. Si no puede encontrar el formulario que le enviamos por correo, lo puede encontrar en línea en: www.socialsecurity.gov/forms/ssa-1372.pdf.

Recibí un correo electrónico que dice que es del Seguro Social, pero no estoy tan seguro. Quieren que responda con mi número de Seguro Social, fecha de nacimiento y el apellido de soltera de mi madre para una “verificación”. ¿Realmente proviene del Seguro Social?

C. Pérez, Miami

No. El Seguro Social no le enviará un correo electrónico solicitándole que comparta su información personal, como su número de Seguro Social, fecha de nacimiento u otra información privada. Tenga cuidado con tales estafas: buscan su información para que puedan usarla para su propio beneficio. En caso de duda, o si tiene alguna pregunta sobre la correspondencia que recibe del Seguro Social, comuníquese con su oficina local del Seguro Social o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) para ver si realmente se necesita información sobre usted.

Estoy llegando a mi plena edad de jubilación y estoy pensando en retirarme a principios del próximo año. ¿Cuándo es la mejor época del año para solicitar los beneficios del Seguro Social?

S. Banks, Tampa

Puede presentar su solicitud tan pronto como cuatro meses antes, cuando desee que comiencen sus beneficios mensuales. Para aplicar, solo vaya a www.socialsecurity.gov/applytoretire. La solicitud en línea para beneficios de jubilación desde la comodidad de su hogar u oficina es segura y puede tomar tan solo 15 minutos. ¡Es tan fácil!