Abogado: Actor mexicano regresará a Miami tras muerte de hombre que golpeó

Muere hombre de Miami que había sido golpeado por un famoso actor mexicano Juan Ricardo Hernández, el anciano que el domingo fue golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle falleció este jueves Up Next × SHARE COPY LINK Juan Ricardo Hernández, el anciano que el domingo fue golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle falleció este jueves

El actor de telenovelas Pablo Lyle regresará a Miami desde México según lo ordenó un juez de Miami-Dade para una audiencia el lunes que reexaminará la fianza de Lyle tras la muerte de un hombre de 63 años, a quien Lyle golpeó en una intersección de Miami el 31 de marzo.

“El Sr. Lyle aparecerá cada vez que lo requiera el tribunal”, escribió el abogado de Lyle, Bruce Lehr, de la firma Lehr Levi & Mendez, en un correo electrónico el domingo al Miami Herald.

Lyle, de 32 años, interpreta a Rodrigo Villavicencio, el protagonista masculino de la telenovela mexicana Mi adorable maldición.

Cuando fue arrestado el lunes pasado, Lyle fue acusado de agresión, un delito grave de tercer grado. La última línea del informe del arresto de Lyle indica que Juan Ricardo Hernández, a quien el actor habría golpeado para proteger a su familia, según dijo a las autoridades, estaba “inconsciente, intubado y sufriendo una lesión cerebral”.

El lunes pagó una fianza de $5,000 y el martes solicitó permiso para viajar, que le fue otorgado ese mismo día por la jueza Lisa Walsh.

El jueves Hernández murió en el Jackson Memorial Hospital.

Al conocer sobre la muerte de Hernández en el Miami Herald el viernes por la mañana, Walsh rescindió la orden de viaje y ordenó a Lyle, su abogado y su agente de fianzas presentarse en una audiencia el lunes a las 9 a.m. para tratar la fianza de Lyle.

“El contrato de la fianza en cuestión está viciado por la muerte de la víctima y la probabilidad de cargos mayores”.

Lehr escribió en su correo electrónico del domingo que no sabía qué cargos penales se agregarían y “el estado tiene hasta el 1 de mayo para tomar esa decisión”.

La oficina del fiscal del estado de Miami-Dade dijo el viernes que vería los resultados de la autopsia antes de tomar cualquier decisión sobre cargos adicionales.

El ex fiscal de larga data y actual abogado de defensa criminal David Weinstein, que no está asociado con este caso, no está seguro que Lyle se presente y dijo que hacerlo sería la decisión legal inteligente.

“Esto les permitirá argumentar un aumento en la fianza y restricciones de viaje adicionales”, escribió Weinstein en Twitter. “Sospecho que el juez le exigirá que permanezca en EEUU hasta su comparecencia y luego vuelva a revisar la fianza cuando se presenten cargos adicionales”.