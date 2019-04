Conductor choca un McLaren de más de $200,000 en el viaducto Venetian y luego desaparece

Mark Quartiano

Mark Quartiano (conocido como “Mark the Shark”), veterano capitán de barcos de alquiler de Miami, ha visto de todo en los más de 30 años que lleva en el negocio. Sin embargo, el accidente que tuvo lugar en las primeras horas del domingo cuando un costoso auto deportivo McLaren chocó en el viaducto Venetian lo ha dejado absolutamente pasmado.

“Fue algo muy extraño”, dijo Quartiano el domingo por la noche. “En menos de dos minutos el hombre desapareció”.

A alrededor de las 6 a.m. del domingo, Mark the Shark estaba preparando su barco cuando escuchó un fuerte ruido. Salió a mirar qué había ocurrido y vio el vehículo de más de $200,000 hecho pedazos. “Me quedé sin habla”, dijo. “Vi al hombre salir del carro, llamar por teléfono y luego desapareció. Me imagino que llamó a un Uber o algo”.

La policía de Miami dijo que se reportó un choque donde se vio envuelto un McLaren y se está tratando de encontrar al conductor. No se reportó ningún lesionado.

Las autoridades le piden a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido que llame a Crime Stoppers del Condado Miami-Dade al 305-471-TIPS (8477), También puede visitar el portal de la agencia.