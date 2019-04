Maestra de escuela primaria lanza su candidatura al Concejo de Hialeah

Candidata busca asumir voz independiente en Concejo de Hialeah La maestra de educación primaria, Mónica Pérez, anunció el lanzamiento de su candidatura al Concejo de Hialeah. Destaca que entre sus prioridades de gobierno está el fortalecimiento de los programas recreativos en los parques municipales. Up Next × SHARE COPY LINK La maestra de educación primaria, Mónica Pérez, anunció el lanzamiento de su candidatura al Concejo de Hialeah. Destaca que entre sus prioridades de gobierno está el fortalecimiento de los programas recreativos en los parques municipales.

Convencida de la necesidad de renovar el liderazgo político en su comunidad, Mónica Nicole Pérez, una maestra de matemáticas y ciencias de escuelas primarias anunció el lanzamiento de su candidatura al Concejo de Hialeah.

Pérez, de 37 años y ascendencia cubana, dijo que de ser electa en los comicios municipales de noviembre, su prioridad será la de convertirse en una voz independiente, capaz de atender las quejas y preocupaciones de sus vecinos. Pérez explicó que aún no ha decidido a que escaño se postulará, y precisó que la próxima semana culminará de gestionar la inscripción de su candidatura ante la Secretaría Municipal de la Ciudad de Hialeah.

“Nací, me crié y sigo viviendo con mi familia en Hialeah. Estoy en la comunidad como mamá, como maestra, y dueña de casa”, dijo Pérez, graduada de la Universidad Internacional de Florida . “Servir como concejal es una manera de agradecer a la comunidad en la que me desarrollé. Buscaré maneras de trabajar unidos. No quiero dividir a la comunidad”.

Hasta el momento, otros cuatro candidatos han registrado sus postulaciones, según documentos públicos.

Fernando Godos, ex vocero de la campaña de Ted Cruz, aspira al escaño 2. Julian Cazanas Jr., ex director de colegios de la Junta Escolar de Miami Dade, ya inscribió su postulación para el escaño 3, que dejará vacante Vivian Casals Muñoz, quien cumple el límite de términos, de un total de 12 años consecutivos como concejal.

Al escaño 4, que dejará vacante Isis García Martínez, también por cumplir el límite de términos, postulan Michael Anthony Horgan, maestro de la secundaria Henry Filer, en Hialeah, así como Jesús Tundidor, ex asistente del senador René García.

Luis González intentará volver al Concejo, al registrar su candidatura para el escaño 2.

Pérez recalcó que es la única mujer del grupo de aspirantes que ha dado a conocer su candidatura. Enfatizó que de ser electa se enfocará en fortalecer los programas recreativos de los parques municipales, programas after school -de cuidado de niños después de clases- y aquellos dedicados a niños con necesidades especiales.

Agregó que al haber crecido en Hialeah, recorrerá esa ciudad para buscar el respaldo financiero y electoral de negocios locales y residentes.

“Tenemos que formar personas para nuestro futuro. Promover programas de tecnología para niños en nuestra comunidad. Hialeah tiene un carácter histórico que tenemos que preservar”, dijo Pérez. “Desarrollaré una campaña basada en propuestas de gobierno, no en ataques políticos”.