Univision encuentra comprador para sus portales digitales en inglés The Onion y Gizmodo

Ya es oficial: Univision Communications se salió del negocio de los portales de medios en inglés.

El gigante de la televisión en español ha encontrado un comprador para Gizmodo Media Group (GMG), un grupo de páginas digitales en inglés que incluye The AV Club, Jezebel y The Root, además de su participación mayoritaria en el portal humorístico The Onion. Esos activos se sacaron a la venta en julio del 2018 como parte de la decisión de Univision de volver a concentrarse en sus televidentes tradicionales hispanoparlantes. El comprador fue Great Hill Partners, una firma de inversión privada de Boston. No se revelaron detalles de la transacción.

Univision adquirió una participación mayoritaria en The Onion en el 2016 y pagó $135 millones por Gizmodo Media para lanzar Fusion Media Group, un proyecto en inglés y español multiplataformas que tenía como objetivo atraer a los millennials estadounidenses con una combinación de noticias, cobertura política y entretenimiento. Pero el ambicioso experimento perdió fuerza, lo que resultó en despidos sustanciales y la cancelación de una oferta accionaria que Univision había planeado durante años. Los estudios de televisión de Univision están en Doral.

“El anuncio de hoy es la culminación de un proceso muy bien pensado, como parte de la realineación estratégica de Univision para regresar a su área clave en los medios y la mercadotecnia en español”, dijo Vince Sadusky, CEO de Univision, en un comunicado.

“Nuestro objetivo desde el comienzo de este proceso fue vender estos activos en una sola operación, y nos complace haber encontrado un gran comprador en Great Hill Partners, que está comprometido a hacer crecer esas propiedades. Estamos agradecidos a nuestros colegas en GMG y The Onion por todo el periodismo de gran calidad y los logros como parte de nuestra compañía, y les deseamos a ellos y a Great Hill Partners todo el éxito posible”.

Con los nuevos dueños, The Onion y GMG se fusionarán en una nueva compañía llamada G/O Media Inc., que operará como activos independientes en la cartera de Great Hill Partners.

“Esta oportunidad se presenta en un momento que toda la categoría de medios digitales comienza a ser reconocida otra vez por su capacidad única de satisfacer las necesidades de material diverso y entrega tanto de consumidores como de anunciantes”, dijo Jim Spanfeller, quien liderará G/O Media Inc.

“Como el mayor participante en nuestro espacio, G/O Media está en una posición ideal para sacar el mayor provecho a esta dinámica, y estoy muy entusiasmado de colaborar con un gran equipo que tiene un historial increíble, para desarrollar nuestro alcance, agregar valor para nuestros anunciantes y enriquecer la experiencia de nuestros lectores”, dijo Spanfeller.

Anteriormente, Spanfeller fundó el Spanfeller Media Group en el 2010. Esa compañía, que opera sitios digitales especializados en comida y deportes al aire libre, fue adquirida por Tribune Publishing en el 2016.

Según el informe de Univision correspondiente al cuarto trimestre del 2018, sus ingresos totales bajaron 8.9 por ciento, de $755.5 millones a $$688.5 millones en comparación con el mismo período del 2017. Los ingresos de sus actividades fundamentales bajaron 8.7 por ciento, de $721.5 millones a $659 millones.