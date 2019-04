Un enorme cocodrilo se cuela en la piscina de una familia de Florida

Pareja encuentra a un visitante inesperado en su piscina Una pareja de Palm Beach Gardens pasó tremendo susto al encontrar un cocodrilo de 8 pies en su piscina. Up Next × SHARE COPY LINK Una pareja de Palm Beach Gardens pasó tremendo susto al encontrar un cocodrilo de 8 pies en su piscina.

Un cazador de reptiles entró en acción el lunes cuando sacó un cocodrilo de gran tamaño de una piscina ubicada en el patio trasero de una casa del sur la Florida, según puede verse en un video.

En los casi 25 segundos que dura el video, el cocodrilo aparece con la boca abierta, mientras el cazador lo saca de la piscina y luego lo arrastra por el césped.

El reptil, que medía ocho pies y pesaba unas 300 libras, se encontró en la piscina de una casa familiar en Palm Beach Gardens, según el Sun Sentinel.

SHARE COPY LINK Un cazador de pitones de Florida atrapó una pitón que se disponía a devorar un caimán.

Senta Evans le dijo al periódico que se percató de la presencia del cocodrilo cuando sacó a pasear a los perros.

La dueña de la casa, Vanessa Schultz, le dijo a la estación WPTV, de West Palm Beach, que no tenía la menor idea de cómo el enorme lagarto entró en su patio cercado. “Es algo que me preocupa mucho. Ahora tengo miedo y no quiero dejar que mis hijos jueguen en el patio”, le dijo Schultz a la estación.