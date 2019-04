Matan a tiros a mujer frente a su casa. Ahora los padres piden ayuda para encontrar al asesino

Una familia está pidiendo la ayuda del público para encontrar a la persona que mató de un disparo a un ser querido.

El incidente ocurrió el 23 de marzo, poco antes de las 3 p.m. en la cuadra 4900 de la calle 199 del NW.

Shelsy Medina se estaba bajando de su automóvil, tras detenerlo frente su casa en el parque de casas móviles Honey Hill cuando fue baleada.

Cuando los patrulleros llegaron, la encontraron tirada en el suelo con una herida de bala en la parte superior del torso.

“Esto ha destrozado totalmente a nuestra familia”, dijo Waldo Medina, padre de Shelsy. “Estamos pidiendo la ayuda de los medios de prensa para encontrar a estos sujetos. Medina dijo que no entiende por qué alguien querría arrancarle la vida a su hija de 27 años.

“No hay ninguna razón, sobre todo ella, que era una persona tan querida”, dijo el padre. “Para nosotros era todo en el mundo”. “Era mi princesa”, dijo Rosa, la madre de Shelsy, bañada en lágrimas.

Rosa Medina le dijo al reportero de CBS4, Peter D’Oench: “Si la hubiesen conocido, nunca le habrían hecho eso a ella. Todavía no entiendo lo que pasó”.

Según la policía del Condado Miami-Dade, en videos de vigilancia del área puede verse a Shelsy Medina cuando llega a su casa en una camioneta de color negro. Luego se puede ver a dos jóvenes alejándose de la casa y después en el momento en que regresan a la vivienda. Las imágenes de vigilancia captaron también cuando se marchan del lugar.

El detective de la policía del Condado Jonathan Grossman dijo que los investigadores a cargo del caso quieren hablar con los dos sospechosos.

“Necesitamos la ayuda de la comunidad para poder identificarlos, así que por favor, mantengan los ojos abiertos. Hoy la tragedia golpeó a nuestra familia, pero mañana podría ser el hogar de cualquier otra familia. Nadie se merece pasar todo este dolor”, dijo por su parte Waldo Medina.

La policía está contemplando la posibilidad de que Medina haya sido víctima de un robo que dio un giro fatal. “Todo el mundo quería a mi hija Shelsy, y no es fácil decir estas palabras, pero todo el mundo la quería”, dijo Medina. “Una hora antes de morir me llamó y me dijo que me quería. Ese es el tipo de persona que ella era”.

Hay una recompensa de $3,000. Las autoridades le piden a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido que llame a Crime Stoppers del Condado Miami-Dade al teléfono 305-471-TIPS (8477). También puede visitar el portal de la agencia.