¿Está atrapado por un puente levadizo en Miami? Esta herramienta podría ser la respuesta

Nueva aplicación le ayudará a evitar el tráfico causado por los puentes del río Miami Una nueva aplicación mostrará estimaciones a tiempo real de cuándo se abrirán los puentes que cruzan el río Miami. Bridge Forecast busca avisar con antelación a los conductores para que puedan desviarse y evitar el tráfico. Up Next × SHARE COPY LINK Una nueva aplicación mostrará estimaciones a tiempo real de cuándo se abrirán los puentes que cruzan el río Miami. Bridge Forecast busca avisar con antelación a los conductores para que puedan desviarse y evitar el tráfico.

Cuando Raphael Franzini se mudó a un apartamento en Brickell hace dos años, rápidamente se dio cuenta que para ir al trabajo tenía que pasar por encima del río Miami, y que esa sería la peor parte de su día. Cuando los puentes levadizos se levantaban, lo mismo le ocurría a su presión arterial.

Así las cosas, Franzini y su colega Chriss Neff, colega de la universidad y expertos en cosas tecnológicas, se dedicaron a crear un sistema de advertencia dirigido a los conductores abrumados por los puentes levadizos, que se alzan sin previo aviso y provocan congestionamientos enormes en el downtown.

“La gente en nuestra oficina pasaba por esto a diario y no podía creer que no hubiera una solución”, dijo Franzini, quien junto con Neff trabaja en la agencia de publicidad The Community. “La parte importante es pronosticar cuándo los puentes se van a levantar”.

La invención, llamada Bridge Forecast, es una página digital (www.bridgeforecast.com) que indica a los usuarios cuándo los principales tres puentes levadizos de Miami se van a activar, lo que les permite busca rutas alternas para evitar los fuertes congestionamientos en el downtown. Cuando el puente de Brickell se levanta, el tiempo promedio de espera es 7 minutos, y puede demorar 20 minutos o más recorrer menos de una milla a las horas de mayor tráfico.

Los dos lanzaron la página digital móvil el lunes y la están promoviendo con una valla publicitaria digital junto a la I-95 y la salida de la Calle Ocho, que muestra en tiempo real información sobre los puentes. El anuncio en esa valla dura hasta el domingo.





Un valla publicitaria con un anuncio de www.bridgeforecast junto a la I-95 y la salida de la Calle Ocho. Esa página digital ofrece información de última hora sobre los puentes levadizos sobre el río Miami. The Community

“Los puentes se levantan con rapidez, con frecuencia, y de repente uno queda atrapado”, dijo Neff. “Así que decidimos hacer algo al respecto”.

Franzini y Neff comenzaron el diseño hace un año, cuando colocaron sobre los puentes levadizos de Miami Avenue, SW 2 Avenue y Brickell Avenue cámaras que funcionan las 24 horas para recopilar información sobre el tráfico de embarcaciones y las veces y la hora que se levantan los puentes. Usando una forma de inteligencia artificial llamada Computer Vision, recopilaron una gran cantidad de información que indicaba al sistema cómo pronosticar cuándo se iban a levantar los puentes.

“Se empieza poco a poco, entonces el sistema procesa toda la información y va a aprendiendo, hasta que se convierte en un experto”, dijo Neff. “Tiene en la memoria una gran cantidad de información”.

El puente de Brickell provoca grandes congestionamientos cada vez que se abre durante las horas pico. La tensión entre los que van en los autos y las embarcaciones por el río ha aumentado significativamente desde que la población en el downtown se ha disparado 40 por ciento desde el 2010. Los dueños de negocios, conductores y vecinos quieren que el puente se mantenga cerrado más tiempo durante las horas pico de la mañana y la tarde.

Pero el Servicio Guardacostas, que regula el tráfico en el río Miami, y la industria marítima, se han opuesto a una mayor afectación al comercio y la navegación en el río, donde hay unos 20 astilleros, marinas y terminales de embarque.

SHARE COPY LINK La Guardia Costera rechazó una propuesta para liviar el tráfico en el downtown de Miami extendiendo el tiempo que el puente de Brickell permanece cerrado. El tiempo de espera promedio cuando se levanta el puente es de siete minutos.

El conflicto sobre las horas de operación de los puentes se ha convertido en un problema grave sin una solución a la vista para ninguno de los afectados. La comunidad empresarial alega que el downtown se paraliza cada vez que el puente de Brickell se levanta, lo que provoca pérdidas anuales de $12 millones en productividad e ingresos. El alcalde Francis Suárez ha denunciado las “demoras innecesarias y abrumadoras”.

Pero la industria marítima alega que si se obliga a que los puentes permanezcan más tiempo sin levantarse, eso afecta sus negocios y provoca peligros de navegación porque los barcos, que tienen que aprovechar la marea alta, tienen que hacer largas filas.

Los conductores se han quejado durante años que los puentes se abren al azar y en momentos inadecuados, porque los operadores permiten a las embarcaciones de placer pasar durante períodos prohibidos, lo que provoca embotellamientos que llegan hasta la I-95.





Miami Herald File

Después de años de batallas entre el Servicio Guardacostas, la Autoridad de Fomento del Downtown, la Ciudad de Miami, el Departamento de Transporte de la Florida y la Comisión del Río Miami, dos empleados frustrados de la agencia de publicidad The Community fueron los que implementaron un programa que pudiera ofrecer algún alivio.

“Me encanta experimentar con nuevas tecnologías, si eso resulta positivo, mucho mejor”, dijo Neff. “Es el beneficio de solucionar una fuente de tensión en Miami”.

Neff y Franzini esperan que la página digital, que financiaron a través de la agencia, a final de cuentas se integre a aplicaciones como Waze, Google Maps, Apple Maps, Uber y Lyft. La tecnología pudiera ampliarse a otros puntos en todo el sur de la Florida y otras regiones.

“Mientras más personas la usen, mejor fluirá el tráfico”, dijo Franzini.

En este momento, el puente de Brickell debe permanecer cerrado de 7:35 a 8:59 a.m., de 12:05 a 12:59 p.m. y de 4:35 a 5:59 p.m. los días de semana, excepto para embarcaciones con emergencias o remolcadas (por lo general cargueros).

Durante otros períodos, el puente se abre a la hora en punto y a las y media, y solamente cuando una embarcación lo solicita.

La página digital móvil www.bridgeforecast ofrece pronósticos en tiempo real sobre los tres puentes levadizos sobre el río Miami. The Community

“Todas las personas con quienes compartimos la idea dijeron que saben que hay un horario, pero se confunden con tantas excepciones”, dijo Franzini. “Porque incluso a las horas de mayor tráfico el puente se levanta”.

La ciudad, el Servicio Guardacostas, el Departamento de Transporte y la Comisión del Río Miami están colaborando para implementar un programa piloto que cambie el horario de cierre a 8-9 a.m. y 5-7 p.m. de lunes a viernes. Reducir el tiempo que el puente permanece abierto por la mañana es una solución parcial para ampliar el horario de la noche, cuando sobre el puente pasan unos 12,200 vehículos por hora.

Neff y Franzini consideran que Bridge Forecast es un comienzo para aliviar la congestión en las calles del downtown, para no hablar de la frustración entre los conductores. Franzini, quien ha probado el sistema en su teléfono móvil, dice que ya ha experimentado viajes con menos congestión ajustando la ruta.