Le estafó $74,000 al Plan 8, pero no se salió con la suya

Esta es la casa en 774 SE Whitmore Drive, en Stuart, alquilada por Cynthia Cabrera del 2011 al 2016, cuando estafó al gobierno $73,953 en subsidios de vivienda. Google Maps

Una mujer de Port St. Lucie se declaró culpable la semana pasada de estafar al Plan 8 al recibir $73,953 en subsidios de vivienda de los que nunca debió beneficiarse.

Cynthia Cabrera, de 49 años y empleada de la Autoridad de Vivienda de Stuart, reconoció que consiguió salirse con la suya debido a su estrecha relación con la presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad, Maria Burger, quien es la madre de Cabrera.

Como indican documentos del tribunal, ese nepotismo infringe el acuerdo entre el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) federal y la Autoridad de Vivienda de Stuart. Pero la investigadora federal del caso identificó otro problema cuando empezó a estudiar los hechos.

Así es como funciona el programa del HUD para personas de bajos ingresos, ancianos o discapacitados: el HUD entrega dinero federal para subsidio de vivienda a autoridades locales, como la Autoridad de Vivienda de Stuart, que a su vez paga un subsidio mensual directamente al casero de los beneficiarios. La familia paga el resto del alquiler.

Cabrera sabía que ganaba demasiado dinero para cumplir los requisitos de esta parte del Plan 8, y pensó que tampoco era positivo beneficiarse del programa a la vez que trabajaba para la Autoridad de Vivienda. Así que mintió en las solicitudes.

En los años calendario del 2009 al 2015, su solicitud de subsidio no incluyó el dinero que ganaba en la Autoridad de Vivienda, en la compañía de cercas A Great Fence ni en la compañía de instalación de techos Roof Concepts. Tampoco reveló que en su núcleo familiar había otro ingreso, el de su esposo David Cabrera, también empleado de la Autoridad de Vivienda de Stuart. Y en varios años alegaron falsamente que otras personas vivían en el lugar: un hijo de un matrimonio anterior de David Cabrera y una sobrina de Cynthia Cabrera.

Eso significaba que iba a recibir un subsidio mayor y podía tener derecho a una vivienda más grande.

Pero el plan tenía varios puntos débiles, comenzando con el esposo.

David Cabrera, quien no ha sido acusado, aparentemente no estaba al tanto de la estratagema. No ocultó su presencia en la casa de tres habitaciones, dos baños y 1,376 pies cuadrados en que los Cabrera vivieron entre mayo del 2011 y diciembre del 2016. Los vecinos lo veían con frecuencia, el casero sabía que vivía allí, las cuentas de su tarjeta de crédito Capital One llegaban allí.





Cuando la pareja solicitó un préstamo de la Administración de Asuntos de Veteranos para comprar una casa en diciembre de 2016, Cynthia Cabrera indicó en la solicitud que trabajaba en A Great Fence desde el 2012.

“Cabrera se sintió segura de reportar información falsa en las solicitudes al Plan 8 porque su madre era la directora ejecutiva de la Autoridad de Viviendas de Stuart”, indica la admisión de hechos de Cabrera.