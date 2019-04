Reportero del Miami Herald sobrevive feroz ataque de perro

Hace cinco meses, estaba en camino de cubrir una historia de rutina sobre una de las muchas personas de los Cayos de la Florida que todavía sufrían los embates del huracán Irma y trataban de recuperarse cómo pudieran.

Pero, momentos después de haber llegado a un astillero de Key Largo para encontrarme con el hombre que debía entrevistar, las cosas se tornaron malas con una gran rapidez.

El mastín canario del hombre se lanzó contra mi auto y me atacó, destrozándome una parte de la cara y rompiéndome una mano. Yo me convertí en la historia.

En cuestión de segundos, aprendí una lección de anatomía. La carne se separa del cuerpo con mucha facilidad, tranquilamente y sin dolor.

Me acordé que la violencia gráfica en la vida real ocurre rápidamente y sin ninguna advertencia. La tierra debajo se mí se tornó roja cuando un torrente de sangre me brotaba de la cabeza.

Quería seguir vivo, y poder hablar con mi esposa y con nuestros hijos una vez más. Mantenerme alerta a través de la respiración fue lo que evitó que cayera inconsciente mientras dos personas que estaban en el estacionamiento conmigo gritaban horrorizadas por lo que acababa de ocurrir.

Parte de mi cara había desaparecido. Nunca más volveré a ser el mismo, pero después de la última de las tres cirugías reconstructivas la semana pasada, no puedo estar más satisfecho de los resultados.

Estoy vivo y de nuevo con la cara en su lugar. Y puedo vivir con las cicatrices.

Como reportero me han pasado algunas cosas peligrosas a lo largo de los años. En ocasiones, he recibido amenazas por teléfono y correo electrónico. Pero lo que me ocurrió el 27 de noviembre de 2018 fue algo que no se compara con nada.

Yo iba a entrevistar a un hombre de los Cayos cuyo astillero nunca se recuperó del huracán Irma. Desde la tormenta de Categoría 4 que azotó los Cayos en septiembre de 2017, hemos publicado un sinfín de reportajes sobre lo sucedido.

Esa tarde, llegué y me estacioné en Jones Street, una calle en los Cayos Superiores. cuando vi al hombre que debía entrevistar, abrí la puerta del carro. Pero antes de poder bajarme del auto, se me acercó su perro de la raza mastín canaria, un cruce de razas de las Islas Canarias que se creó para inmovilizar al ganado.

El perro movía la cola mientras metía la cabeza en el carro. Yo le di unas palmaditas en la cabeza después que el dueño me dijo que era un animal amistoso.

Pero, en un parpadeo, el perro se metió un poco más dentro del automóvil. Primero me mordió con fuerza una mano, dejándome marcas de mordidas y fracturándome el dedo anular de la mano derecha.

Me empujó contra el asiento del pasajero y se lanzó a morderme la cara. El dueño haló al perro, gritándole una y otra vez: “¿Qué has hecho?”.

Me senté y entonces me miré en el espejo retrovisor. La mitad de la nariz había desaparecido. En el área entre mi labio superior y las fosas nasales tenía heridas profundas. Tenía la cara mutilada.

Al rato, llegaron los rescatistas de Key Largo y me limpiaron las heridas y me vendaron la cara. Me quedé asombrado de la habilidad de los socorristas en no sorprenderse de lo que ven y poder salvar vidas.

Me llevaron al Mariners Hospital, y luego a la Sala de Emergencias del Hospital Jackson South, donde estuve ingresado cinco días. Milagrosamente, un cirujano plástico pudo reconstruir la nariz con la ayuda de una gran cantidad de piel que me tomó de la frente y de un pedazo detrás de la oreja derecha.

Puedo oler. Puedo saborear. Puedo estornudar. Desde el punto de vista estético, pasé de parecer alguien que había sido atacado con una encarnizada violencia a lucir alguien que había tenido un accidente automovilístico.

Me han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Mis hijos estaban en mi habitación del hospital cuando salí de la operación. Tenía la cara completamente vendada y estaba bastante ido del mundo.

Una semana después, cuando mi esposa y yo recogimos a los niños de la casa de nuestros amigos, mi hijo de nueve años me abrazó con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo.

Mi esposa me dijo que probablemente lo hizo porque estaba convencido que mi cara había desaparecido. Se tranquilizó cuando vio que solo la nariz y le frente lucían distintas.

Siempre recordaré como en estos tiempos tan difíciles se han portado mis compañeros de trabajo, mi jefe, el personal del hospital, mis amigos y mi familia.

Sobre todo, Colleen, mi esposa, que me curó y ha estado todos los días a mi lado. La otra noche, Colleen estaba limpiando el horno y se cortó un dedo. No podía mirarle la herida mientras trataba de ponerle una curita Band-Aid en el dedo.