Procuradora de Florida advierte de estafas con el pago de los impuestos

AP

Este 15 de abril, la fecha tope para hacer la declaración de impuestos, la procuradora general de la Florida, Ashley Moody, advirtió a los floridanos sobre el fraude tributario y otras estafas relacionadas:

▪ “Si usted hace su declaración electrónicamente, asegúrese de que la conexión de Internet que usa es segura. No use redes públicas para enviar declaraciones”.

▪ Cosa que el Servicio de Rentas Internas (IRS) no hace nunca: llamarlo para exigir pagos de inmediato, aceptar pagos con tarjetas prepagadas, amenazar con llamar a la Policía, el ICE ni ninguna otra agencia policial, revocarle la licencia de conducción o deportarlo. Cualquier llamada telefónica que trata algunos de los asuntos mencionados, no es del IRS, así debe colgar de inmediato y no responder ninguna pregunta. Entonces, reporte la llamada contactando al inspector general de la Administración Tributaria en TIGTA.gov o llamando al 800-366-4484.

Como hemos dicho antes, piense dos veces en lo absurdo que sería pagar a la FPL con un certificado de regalo de McDonald’s. Eso es exactamente lo mismo que pagar al IRS con una tarjeta de regalo.

▪ La manera más rápida de recibir su reembolso es electrónicamente. Pero recuerde, use una conexión de Internet segura.

▪ Si envía su declaración de impuestos por correo, el servicio Moody le recuerda que debe tener el sello postal del 15 de abril a más tardar, y la mejor manera de asegurar eso es enviar el sobre directamente desde una oficina del Servicio Postal.

Si prefiere hacerlo de otra manera, no lo vamos a juzgar. Si quiere enviar su declaración a última hora, la oficina de Correos en 2200 NW 72 Ave. está abierta hasta la medianoche de este lunes.