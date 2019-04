Demócratas de Miami quieren permitir que los independientes voten en las primarias del partido

Trabajadores electorales ayudan a votantes en el proceso de votación durante las elecciones intermedias, el 6 de noviembre del 2018 en una estación de bomberos de Miami Beach. dsantiago@miamiherald.com

El Partido Demócrata de Miami-Dade quiere que los electores independientes ayuden a escoger a los nominados demócratas para gobernador y legisladores federales, y presionarán para cambiar drásticamente la forma en que el partido estatal celebra sus elecciones primarias.

El partido local —que representa al condado con más demócratas inscritos en la Florida— anunció el viernes que lanzará una campaña para cambiar las reglas del Partido Demócrata de la Florida para las elecciones primarias. En este momento, solamente los demócratas inscritos pueden participar en primarias demócratas para carreras locales, estatales y federales, y líderes locales dicen que presionarán a contrapartes en los otros 66 condados del estado para permitan que los independientes voten en las primarias de agosto.

“Para ganar elecciones tenemos que llegar a electores no afiliados al partido”, dijo en un comunicado Steve Simeonidis, presidente del Partido Demócrata de Miami-Dade. “Necesitamos acción, no solamente palabras, y no hay acción más fuerte que dar la bienvenida a sus voces en nuestras primarias”.

Ya están en camino esfuerzos separados para cambiar las elecciones primarias en todo el estado para todos los partidos, como una petición impulsada por algunos de los políticos más poderosos de Miami para enmendar la Constitución estatal, que incluye una sección para reglas relacionadas con las elecciones primarias, generales y extraordinarias. Pero el esfuerzo de los demócratas de Miami-Dade es específico para su partido, y activistas locales creen que un cambio en las reglas del partido sería suficiente para modificar el proceso de las primarias demócratas.

Tal cambio alteraría sustancialmente las primarias demócratas al ampliar el grupo de electores con personas que tienen más probabilidades de ser políticamente moderadas. También haría más costosas las primarias, porque de pronto 3 millones de electores no afiliados en la Florida podrían participar.

Un portavoz del Partido Demócrata de la Florida no respondió de inmediato a una solicitud de declaración.