Nuevos corredores aéreos aumentarían el ruido. La FAA quiere saber qué piensa usted

Un Boeing 737 Max 8 aterriza en el Aeropuerto Internacional de Miami, en una imagen del 12 de marzo del 2019. Getty Images

Antes que el gobierno federal cambie los corredores aéreos sobre el sur de la Florida, lo que probablemente aumente el nivel de ruido sobre vecindarios, la Administración Federal de Aviación (FAA) quiere escuchar la opinión de usted.

En las próximas semanas se realizarán foros públicos en Broward y Miami-Dade, en que autoridades de aviación escucharán preocupaciones de los vecinos de las áreas que muy probablemente sean afectadas, antes de realizar un estudio obligatorio sobre contaminación ambiental para asegurar que cualquier aumento en el ruido en tierra esté dentro del umbral que la FAA debe respetar antes de cambiar los corredores aéreos.

En Miami-Dade, donde la FAA celebrará cuatro reuniones en los próximos dos meses, ciudades desde el noreste del condado hasta Doral, probablemente resulten afectadas, según un análisis de una presentación de la FAA sobre los cambios en los corredores aéreos.

Sobre la base de esa presentación, hecha ante el Comité Asesor de Control de Ruido del Aeropuerto Internacional de Miami en el 2018, se proyecta que las siguientes ciudades queden debajo o cerca del nuevo corredor aéreo que se propone: Doral, Miami Springs, West Miami, Sweetwater, North Miami y North Miami Beach. Ciudades cercanas, como Miami Beach y Bay Harbor, quizás puedan quedar afectadas también, pero la FAA no ha revelado públicamente qué zonas quedarían afectadas o cuál sería el impacto potencial.

Captura de pantalla de una presentación de la Administración Federal de Aviación (FAA) que muestra los cambios propuestos a los corredores aéreos, que afectaríana North Miami Beach, North Miami, partes de Miami Beach, Miami Springs, West Miami y Doral. Federal Aviation Administration

Las primeras reuniones serán en Doral, el 29 de abril, y en North Miami Beach el 30 de abril. En Broward, la FAA celebrará reuniones en Hollywood y Davie de lunes a jueves.

Pero no todos se enteraron.

“Desafortunadamente, no me han avisado de las reuniones, de manera que no deben estar buscando con muchas ganas la opinión de los vecinos”, dijo Scott Galvin, concejal de North Miami.

Rhonda Rodríguez, alcaldesa de West Miami, dijo al Miami Herald que tampoco sabía que su ciudad estaba ubicada cerca de uno de los corredores aéreos propuestos. Representantes de otras ciudades afectadas no respondieron de inmediato a solicitudes de declaración, pero el alcalde condal Carlos Giménez declaró al Herald en diciembre del 2018 que todavía era muy temprano para determinar qué consecuencias tendría sobre Miami-Dade el plan de la FAA.

Galvin dijo que a pesar de los mejores esfuerzos de la FAA para afirmar lo contrario, es casi seguro que los nuevos corredores aéreos resultarán en un aumento del nivel de ruido.

“Obviamente, los vecinos van a escuchar más ruido porque los vuelos pasarán directamente sobre la ciudad”, dijo. “Eso es una preocupación para los vecinos”.

Los cambios son parte del nuevo sistema NextGen de la FAA, el cambio nacional a la tecnología satelital que según las autoridades ahorrará combustible y mejorará la comunicación de los pilotos con los aeropuertos, lo que haría de la aviación comercial una actividad más eficiente y ambientalmente responsable.

Por ejemplo, en Houston la FAA calcula una reducción anual de distancia de 650,000 millas, equivalentes a 31,000 toneladas métricas de emisiones de carbono. En Cleveland y Detroit, la agencia documentó reducciones de cerca de 40 por ciento en las demoras de vuelos en comparación con el año pasado.

“Conocemos que hay acuerdos sobre ruidos... [e] invitamos al público a que ofrezca sus opiniones al principio y más adelante en el proyecto”, dijo Michael O’Harra, administrador regional de la FAA, “pero también estamos entusiasmados sobre algunas mejoras de eficiencia y reducción de demoras, así la reducción de daños ambientales, cuando aprovechemos estas capacidades”.

La FAA planea realizar su estudio ambiental este verano y realizar otra ronda de reuniones antes de lanzar oficialmente NextGen en la Florida en el 2021. Los cambios afectarán el espacio aéreo en todo el estado; también se planean reuniones públicas en Orlando, Tampa y el Condado Palm Beach.

Reuniones de la FAA en Miami-Dade (todas las reuniones son de 6 p.m. a 9 p.m.):

29 de abril: Police Substation, 3719 NW 97th Ave., Doral

30 de abril: Florida International University Wolfe University Center Rooms 221 and 223, 3000 NE 151st St., North Miami Beach

1 de mayo: Marriott Miami Airport, 1201 NW LeJeune Road, Miami

2 de mayo: Glenn Curtiss Mansion, 500 Deer Run, Miami Springs

Reuniones de la FAA en Broward (todas las reuniones son de 6 p.m. a 9 p.m.):





22 de abril: Old Davie School, 6650 Griffin Rd., Davie

23 de abril: Mangrove Hall, 751 Sheridan St., Hollywood

24 de abril: Signature Grand, 6900 State Road 84, Davie

25 de abril: David Posnack JCC, 5850 S. Pine Island Rd., Davie