Nikolas Cruz heredará una suma elevada. Ahora tiene que buscarse abogados privados

Horas después de la masacre en Parkland: video muestra a Nikolas Cruz hablando de sus ‘demonios’ La fiscalía publicó el miércoles segmentos de un video del interrogatorio policial con el atacante de la escuela en Parkland, Nikolas Cruz, en el que afirma que “una voz” en su cabeza le ordenó actuar con violencia. Up Next × SHARE COPY LINK La fiscalía publicó el miércoles segmentos de un video del interrogatorio policial con el atacante de la escuela en Parkland, Nikolas Cruz, en el que afirma que “una voz” en su cabeza le ordenó actuar con violencia.

Nikolas Cruz, el adolescente que confesó haber perpetrado una de las peores masacres en una escuela en la historia de Estados Unidos, pronto heredará mucho dinero.

Cruz y su medio hermano, Zachary Cruz, compartirán $864,929 de una póliza de seguro de MetLife, escribieron sus abogados en un documento judicial el miércoles.

Como la Oficina del Defensor Público de Broward, que ha representado a Cruz desde la masacre, el 14 de febrero del 2018, solamente puede representar a acusados sin patrimonio, ha pedido a la juez de circuito Elizabeth Scherer sacar a sus abogados del caso, muestran registros del caso.

“El acusado y ... los abogados no estaban al tanto de este dinero”, escribieron los abogados de Cruz. “La Oficina del Defensor Púbico no puede, por ley, representar a una persona que no sea indigente”.

Cruz ha sido el cliente más controversial y notorio de ese despacho de abogados públicos, y probablemente habría costado una gran cantidad de dinero a la oficina en su defensa durante los próximos años. Cruz confesó sus acciones pocas horas después de ser capturado cerca de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. El joven ya tenía un largo historial bien documentado de acciones violentas y belicosas, y no ha expresado arrepentimiento por la masacre.

El defensor público Howard Finkelstein había ofrecido a Cruz declararse culpable de las muertes a cambio de un acuerdo con los fiscales de que no solicitarían la pena de muerte. Pero el fiscal estatal de Broward, Michael Satz, rechazó la oferta, diciendo que Cruz era el ejemplo clásico de alguien a quien aplicar la pena capital.

Cruz, que ahora tiene 20 años, ha sido acusado de 17 cargos de asesinato en primer grado y 17 cargos de intento de homicidio. Un juez de Broward tiene planeado el juicio para el 2020. Los abogados de Cruz presentaron una declaratoria de inocencia a su nombre.





Nikolas Cruz habla con la abogada defensora Diane Cuddihy durante una audiencia en el tribunal de Broward en Fort Lauderdale, el 8 de enero del 2019. Amy Beth Bennett AP

La madre adoptiva de los hermanos, Lynda Cruz, falleció en noviembre del 2017. No estaba claro de inmediato si el dinero en cuestión proviene de un seguro de ella. Un caso testamentario sobre su herencia sigue su curso en los tribunales.

La madre biológica de los hermanos Cruz batalló con problemas de drogas y cometió delitos violentos, algo que los abogados de oficio de Cruz planeaban usar como parte de su defensa. La mujer fue arrestada en una ocasión comprando cocaína en piedra mientras estaba embarazada de Cruz.

La masacre de Parkland impulsó movimientos para aumentar el control de las armas y mejorar la seguridad en las escuelas. También llevó al despido del jefe de la Policía de Broward, Scott Israel, por parte del gobernador Ron DeSantis, por la demora de la agencia en responder al tiroteo.

La cobertura de la tragedia por parte del diario Sun Sentinel le ganó a la compañía de medios un Premio Pulitzer la semana pasada, en la prestigiosa categoría de Servicios al Público, que señaló los fallos del sistema escolar de Broward, la Policía de Broward y agencias de servicios sociales antes de la masacre.