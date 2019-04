Autor confeso de mandar artefactos explosivos reconoce que abusó de esteroides por 40 años

Este es Cesar Sayoc, el sospechoso de mandar paquetes-bomba Cesar Sayoc, un vecino de Aventura arrestado en relación con los paquetes-bomba enviados a varios críticos prominentes del presidente Donald Trump, es un empresario con un largo historial delictivo en la Florida. Up Next × SHARE COPY LINK Cesar Sayoc, un vecino de Aventura arrestado en relación con los paquetes-bomba enviados a varios críticos prominentes del presidente Donald Trump, es un empresario con un largo historial delictivo en la Florida.

El hombre de Florida que se declaró culpable de enviar artefactos explosivos a la CNN, dirigentes demócratas y empresarios abusó durante 40 años de esteroides y, en una carta al juez federal, señaló que asistir a un mitin del presidente Donald Trump “se convirtió en una nueva droga” para él.

César Sayoc se declaró culpable el mes pasado de 65 cargos de delitos graves, incluido el uso de armas de destrucción masiva en un intento de ataque terrorista doméstico.

En la carta manuscrita presentada el martes en el tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, Sayoc confesó al juez que había abusado de los esteroides y complementos vitamínicos durante más de 40 años, un problema del que sus abogados presentarán informes psiquiátricos, informaron este miércoles medios locales

Sayoc, de 57 años, se declaró culpable de cargos relacionados con explosivos en marzo y enfrenta una condena obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.

Sus abogados le dijeron al juez en una carta diferente que un psiquiatra es quien debe determinar los efectos de los esteroides ingeridos durante cuatro décadas y el efecto que pueden tener en la salud mental.

En su carta, Sayoc dijo que nunca tuvo la intención de herir a nadie cuando envió 16 bombas rudimentarias a las oficinas de CNN y a numerosos demócratas, incluidos la ex candidata a la presidencia Hillary Clinton, el ex presidente Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden, los miembros del Congreso y el actor Robert De Niro.

En su misiva también aduce que en los eventos de la campaña de Donald Trump entró en contacto con todo tipo de personas, lo que “fue divertido” para él y “se convirtió en una nueva droga”. También escribió que los CD de autoayuda de Trump reprogramaron su mente.

Sobre el abuso de esteroides, confesó: “Fue el momento más terrible de mi vida … Además, estaba usando grandes cantidades de esteroides, 274 suplementos y vitaminas diferentes … Perdí la cabeza, los esteroides alteraron mi creciente ira. Tomé una mala decisión al tomarlos. Ayuda … perdí el control de mí mismo y de mi estado mental”.

Los abogados defensores dijeron que lo evaluaron psicológicamente y planean presentar dos informes: uno de un psiquiatra clínico y otro de un psiquiatra con conocimientos especializados para explicar cómo el uso de esteroides probablemente afectó la salud mental de Sayoc.

“Creemos que estos dos informes brindarán al tribunal amplia información sobre la salud mental del señor Sayoc”, dijeron sus abogados.