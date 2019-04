Padre de víctima de matanza muestra cómo impacta arma de asalto en un juego

Padre de Joaquín Oliver reclama un cambio a través de su arte El padre de Joaquín Oliver, Manuel Oliver, ha iniciado una campaña de concientización, usando su arte, en memoria de su hijo, una de las víctimas de la masacre escolar en Parkland. Up Next × SHARE COPY LINK El padre de Joaquín Oliver, Manuel Oliver, ha iniciado una campaña de concientización, usando su arte, en memoria de su hijo, una de las víctimas de la masacre escolar en Parkland.

El artista y activista Manuel Oliver, padre de una de las víctimas del tiroteo de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida) en 2018, ha rediseñado un clásico juego de mesa para exponer con crudeza lo que le pasa a un cuerpo impactado por un arma de asalto.

Oliver, de origen venezolano, es uno de los artistas representados en la exposición colectiva “Ripped from the Headlines” (Arrancado de los titulares) que el viernes se inaugurará en The Projects Contemporary Art Space de Fort Lauderdale, la capital del condado del sur de Florida al que pertenece Parkland.

El hijo de Manuel, Joaquín “Guac” Oliver, fue una de las 17 personas que murieron el 14 de febrero de 2018 en la escuela de Parkland a causa de los disparos que un exalumno conflictivo, Nikolas Cruz, hizo con un rifle de asalto a quienes se cruzaron en su camino en el recinto escolar.

En unas declaraciones al canal televisivo Local 10, Oliver explicó este jueves que la obra que presenta en esa exposición está inspirada en un clásico juego de mesa llamado Operation (Operación) en el que los jugadores se convierten en cirujanos.

“Impossible Operation”, un juego en el que nadie puede ganar, es el significativo título de este proyecto de Oliver, quien contó con la ayuda de profesionales de la medicina especializados en atender a personas heridas de bala en este país y especialistas en publicidad.

“Las heridas de un rifle de asalto son radicalmente diferentes” a las de otras armas, porque “las balas entran y explotan dentro del cuerpo”, dice Oliver, quien desde la matanza de Parkland se ha convertido en un activista en favor del control de armas y ha utilizado el arte para llamar la atención sobre el problema, lo que le ha valido ser catalogado como un “artivista”.

Su meta es lograr la prohibición de las armas de asalto y no solo no le preocupa que la gente se pueda sentir incómoda ante “Impossible Operation”, sino que lo busca deliberadamente.

“De hecho (que se sientan incómodas) podría ser la solución que haga a la gente reaccionar”, dice.

Oliver indicó que va a enviar su juego artístico a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes con la esperanza de que hagan algo para someter a votación una ley que prohíba esas armas.

“Ripped from the Headlines”, curada por Elle Schorr, reúne obras de 19 artistas que exponen sus puntos de vista sobre temas candentes, “a menudo desde una óptica personal o intensamente política”, según reza un documento de presentación de la exposición.

De acuerdo al Violence Policy Center (VPC), una institución con sede en Washington que propugna un control de la venta y posesión de armas, no hay razón alguna para que las armas de asalto se vendan a civiles.

Sin embargo, para la industria armamentística es importante desde el punto de vista de las ventas en razón de que “la base de clientes está achicándose”, señala.

Según VPC, uno de cada cuatro agentes del orden muertos en acto de servicio en 2016 en Estados Unidos fue impactado por disparos de armas de asalto.

El autor confeso de la matanza de Parkland, ciudad del Condado de Broward, usó un rifle de asalto Smith & Wesson que adquirió legalmente para disparar en su antigua escuela a alumnos, profesores y empleados.

Desde el día de la matanza está detenido y a la espera de un juicio en el que puede ser condenado a muerte.