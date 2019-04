Fundación involucrada en escándalo donó miles a UM. La universidad dice no hay nada indebido

William Singer sale de un tribunal federal de Boston tras se acusado de confabulación, lavado de dinero y obstrucción de la justicia, el 12 de marzo del 2019. TNS

La misma organización de caridad que supuestamente está en el centro de un escándalo nacional de admisiones universitarias, que ha llevado al encausamiento de celebridades y altos ejecutivos, donó $100,000 a la Universidad de Miami.

La Key Worldwide Foundation, liderada por William Rick Singer, el supuesto cerebro detrás del escándalo, quien se declaró culpable de confabulación, lavado de dinero y obstrucción de la justicia, donó $40,000 a UM en el 2015 y $60,000 en el 2016, según formularios tributarios.

El Miami Herald preguntó inicialmente sobre las donaciones el 13 de marzo, el día después de conocerse la noticia del escándalo. El Herald preguntó para qué se usaron los fondos, si fueron a algún programa deportivo, y si ese era el caso, cuál, y si hubo alguna investigación interna, de personal o de otro tipo sobre las donaciones.

Después de varias solicitudes de actualización de información, una portavoz de la universidad emitió el jueves un comunicado, atribuido a la universidad misma, que expresaba que tras conducir una revisión interna de la información que “supuestamente” vincula a Singer con la Key Worldwide Foundation, “no hemos encontrado ninguna relación con el Sr. Singer o su fundación”.

El Herald solicitó una aclaración a la Universidad de Miami y una portavoz repitió el comunicado.

Las donaciones de fundaciones a UM están incluidas en formularios tributarios entre decenas de miles de dólares en donaciones a otras entidades universitarias.

La representante federal Donna Shalala, ex presidenta de UM, emitió el 13 de marzo un comunicado sobre el escándalo y pidió una audiencia para estudiar “fallas sistémicas en admisiones”. Shalala presidió UM durante 14 años antes de dejar el cargo en el 2015.

“Después de más de 30 años como presidente universitaria en tres instituciones excepcionales, conozco exactamente cómo los líderes de las instituciones afectadas se sienten esta mañana”, expresó el comunicado. “A lo largo de los años, he tenido que hacer frente a escándalos y me he responsabilizado personalmente por el comportamiento inaceptable de mis empleados y las instituciones que he dirigido”.

Shalala enfrentó varios escándalos al mando de UM, el más conocido uno en el departamento de deportes que involucró a Nevin Shapiro y al equipo de football de la casa de estudios. UM perdió nueve becas y se retiró por voluntad propia de participar en juegos de campeonato para reducir las penalidades de la NCAA.

Singer también se alió con UM en el 2000 para crear la primera escuela secundaria en línea del pa;is, la University of Miami Online High School. UM no respondió a preguntas sobre la relación de Singer con ese programa.