¿Aumentarán mis beneficios si me retiro después de mi plena edad de jubilación?

María del Carmen Ortega

¿Aumentan mis beneficios si me retiro después de mi plena edad de jubilación?

B. Mims, West Palm Beach

Sí. Puede aumentar su beneficio de jubilación del Seguro Social de dos maneras:

• Puede aumentarlo en un cierto porcentaje si demora en recibir los beneficios de jubilación. Agregaremos estos aumentos automáticamente desde el momento en que cumpla la plena edad de jubilación hasta que comience a recibir los beneficios o cumpla los 70 años; y

• Cada año adicional que trabaje agrega otro año de ganancias a su registro de Seguro Social. Las ganancias de por vida más altas pueden resultar en mayores beneficios cuando se jubile.

Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/pubs para leer, imprimir o escuchar nuestra publicación, Cuándo comenzar a recibir los beneficios de jubilación. También puede usar nuestro Estimador de jubilación en www.socialsecurity.gov/estimator para determinar sus beneficios futuros estimados.

Mi vecino dijo que solicitó los beneficios de jubilación del Seguro Social en línea. ¿Puede realmente solicitar la jubilación sin tener que viajar a una oficina?

L. McDonald, Sarasota

Sí. Lo que es más emocionante es que se trata de la forma más fácil, rápida y conveniente de solicitar beneficios de jubilación. Nuestro sitio web seguro lo hace simple, lo que le permite solicitar beneficios de jubilación en tan solo 15 minutos. Puede comenzar ahora mismo en www.socialsecurity.gov/applyonline.

Me retiro temprano, a los 62 años, y recibo ingresos por inversiones de una propiedad en alquiler que tengo. ¿Los ingresos por inversiones cuentan como ganancias?

C. García, Miami

No. Solo contamos los salarios que gana de un trabajo o su beneficio neto si trabaja por cuenta propia. Los ingresos no relacionados con el trabajo, como las anualidades, los ingresos por inversiones, los intereses, las ganancias de capital y otros beneficios del gobierno no se cuentan y no afectarán sus beneficios del Seguro Social. La mayoría de las pensiones no afectarán sus beneficios. Sin embargo, su beneficio puede verse afectado por las pensiones gubernamentales ganadas a través del trabajo en el que no pagó el impuesto del Seguro Social.

Puede retirarse en línea en www.socialsecurity.gov. Para obtener más información, llámenos sin costo al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

Necesito solicitar beneficios por incapacidad. ¿Dónde empiezo?

D. Bauman, Ft. Myers

Comience mirando nuestro kit de inicio para discapacitados. Puede encontrarlo en línea en www.socialsecurity.gov/disability/disability_starter_kits.htm o puede solicitar una copia llamando al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

El kit de inicio para discapacitados lo ayudará a prepararse para su solicitud y entrevista. Cuando esté listo, puede presentar su solicitud en línea en www.socialsecurity.gov/applyfordisability o hacer una cita para solicitar en persona en una oficina local del Seguro Social. Recuerde, nuestra solicitud de discapacidad en línea es conveniente y segura. No haga cola, vaya en línea a www.socialsecurity.gov.