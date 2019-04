‘Inmoral y bárbaro’ que aseguradora negara tratamiento para el cáncer, dice juez que padeció la misma enfermedad

Una grúa de 140 toneladas levanta un ciclotrón para colocarlo en el Miami Cancer Institute. La nueva instalación de $430 millones está en el campus del Baptist Hospital de Miami Baptis Hospital

Un juez federal de Miami se recusó el lunes de una demanda, alegando que no puede ser imparcial para decidir una demanda que impugna a UnitedHealthcare, una de las mayores compañías de seguro médico del país, por su negativa a autorizar un tratamiento avanzado a un paciente de cáncer de próstata.

Al calificar de “inmoral y bárbaro” negar a un paciente el tratamiento de radiación con protones, el juez federal de distrito Robert Scola se retiró del caso citando una experiencia personal con la misma enfermedad en el 2017.

“Todos los expertos que consultó me dijeron que el tratamiento de radiación con protones era el mejor curso de acción”, escribió dijo Scola. El juez agregó que optó por operarse.

Scola también mencionó a un “amigo cercano” a quien le diagnosticaron cáncer de próstata en 2015 y tuvo que pagar $150,000 de su bolsillo por la terapia de radiación con protones. Fue solamente cuando amenazó con una demanda, dijo Scola, que la aseguradora en cuestión, UnitedHealthcare, reembolsó a su amigo.

El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Ursula Ungaro. Pero la recusación de Scola es algo poco común y asombrosa por su franqueza. Otro juez federal, Federico Moreno, se había retirado del caso antes que Scola, citando un conflicto más común: Moreno es amigo del demandante, Richard Cole, un prominente abogado de Miami.

A Cole, de 71 años, le diagnosticaron cáncer avanzado de próstata en la primavera del 2018. Fue a tratarse en Miami Cancer Institute, de Baptist Health South Florida, que tiene el único centro de radiación con protones y tiene una alianza con el renombrado centro oncológico Memorial Sloan Kettering, de Nueva York.

El cáncer de próstata puede tratarse con cirugía o radiación, además de otras terapias. Cole dijo que lo iban a operar pero que también necesitaba terapia de radiación.

Médicos de Baptist Health y Sloan Kettering aconsejaron a Cole que se sometiera a la terapia de radiación con protones porque ataca a las células malignas sin dañar el tejido sano cercano, lo que lleva a menos efectos secundarios y una mejor recuperación.

“Eso me ofrecía la mejor esperanza”, dijo Cole.

Pero la aseguradora de Cole, UnitedHealthcare, se negó a autorizar el tratamiento, calificando la terapia de “experimental y de investgación”, dijo Stephanie Casey, socio del bufete jurídico Colson Hicks Eidson, quien representa a Cole en la demanda.

La negativa de UnitedHealthcare hizo que el tratamiento de Cole se demorara varios meses, dijo.

“Yo me sentía frustrado y temeroso”, dijo Cole. “Cuando te dicen que tienes cáncer, ese es un mal día. Entonces me dijeron que tenían que demorar el tratamiento porque la aseguradora no había aprobado, o no aprobaría, el tratamiento. Eso empeoró el día”.

Maria Gordon Shydlo, directora de Comunicaciones de UnitedHealthcare, entregó un comunicado por escrito en respuesta a preguntas sobre la cobertura de la terapia de radiación con protones para el cáncer de próstata.

“UnitedHealthcare basa sus políticas médicas y de cobertura, incluidas las de la terapia con radiación de protones, en las pruebas clínicas y científicas publicadas”, escribió Shydlo.

Cole, socio del bufete miamense Cole Scott & Kissane, dijo que luchó contra la negativa de UnitedHealthcare pero decidió pagar el tratamiento de su bolsillo mientras el proceso de apelación a la aseguradora avanzaba. El costo del tratamiento fue $85,000 por unos dos meses, dijo.

La demanda de Cole alega que UnitedHealthcare se negó a pagar el tratamiento de radiación con protones porque es más costoso que el tratamiento de radiación tradicional.

Scott Warwick, director ejecutivo de la entidad sin fines de lucro National Association for Proton Therapy, dijo que ese no siempre es el caso. Warwick dijo que la terapia con protones puede costar entre lo mismo y dos veces que la tradicional, en dependencia del diagnóstico y el plan de tratamiento.

Warwick dijo que una encuesta de la asociación entre los centros miembros mostró que las aseguradoras niegan el pago de la terapia con protones aproximadamente la mitad de las veces. Pero dijo que el Medicare si la cubre.

“No es lo mismo”, dijo Warwick de la diferencia entre la cobertura de la terapia con protones por parte del Medicare y las aseguradoras comerciales.

En enero, aproximadamente al mismo que UnitedHealthcare emitió su negativa definitiva a Cole, la compañía actualizó sus normas de cobertura de la terapia con protones. Cole presentó la demanda en abril y está solicitando el estatus de demanda colectiva.

“El propósito de solicitar que la demanda se considere colectiva es lograr cambios”, dijo Casey, abogado que representa a Cole, “y beneficiar a potencialmente miles de personas en todo el país a quienes les han negado tratamientos a los que tienen derecho”.

Según la demanda de Cole, hasta el 1 de enero de 2019 UnitedHealthcare tenía una norma general de negar la cobertura de la terapia de radiación con protones para pacientes de cáncer de próstata sin importar las circunstancias individuales de los pacientes o sus necesidades médicas. Después del 1 de enero de 2019, la política de UnitedHealthcare reconoció que la terapia de radiación con protones puede ser efectiva para el tratamiento del cáncer de próstata.

Pero la política actualizada de la compañía expresa que la terapia con protones y los tratamientos más tradicionales con radiación “son clínicamente equivalentes para el tratamiento del cáncer de próstata” y que la necesidad médica se determinará sobre la base de los términos del plan de los asegurados.

Casey dijo que la demanda de Cole pide que UnitedHealthcare vuelva a procesar todas las reclamaciones relacionadas con la terapia de radiación con protones para el cáncer de próstata antes de la actualización de su política en enero. No está claro cuántos individuos pudieran beneficiarse si la demanda de Cole sale adelante.

Unos 11,000 pacientes recibieron terapia de protones para varias enfernedades en 2017, dijo Warwick. Pero el tratamiento se está volviendo más popular.

En Estados Unidos operan 31 centros de radiación con protones, informó Warwick. En la Florida hay cuatro de esos centros, y se planea abrir tres más en los próximos años, entre ellos uno en el hospital de Miami Health System en el Civic Center.

Para Cole, la batalla por conseguir que UnitedHealthcare cubra la terapia con protones para el cáncer de próstata “es un asunto de principios”, dijo.

“Ellos se basan en el hecho de algunas personas se sienten cansadas y abandonan el tratamiento”, dijo Cole. “Pero hay que recordar que uno también está enfermo al mismo tiempo, de manera que no tiene muchas ganas de luchar”.

Cole dijo que se ha reunido con el corredor de seguros de su firma para estudiar un cambio en las aseguradoras para el plan de su grupo, que cubre a unas mil personas. Y prometió donar al Miami Cancer Institute cualquier beneficio monetario que reciba por la demanda.

Pero sin importar cómo termine la demanda contra UnitedHealthcare, Cole considera que ha ganado en la única batalla que realmente importaba: la lucha por su vida.

Unos tres meses después de completas la terapia con protones, Cole dijo que recibió la buena noticia de su médico.

“Todas las pruebas indican que ya no tengo cáncer”, dijo. “Eso me tranquiliza mucho”,

Jay Weaver redactor del Miami Herald, contribuyó a esta información.