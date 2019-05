Arrestan a hombre por tener sexo afuera de estación de policía de los Cayos

No se le ocurra decirle a esta pareja de Key West que el romance ya no existe.

El lunes por la noche, la policía arrestó a un desamparado tras acusarlo de tener relaciones sexuales con una mujer en plena calle en vez de hacerlo en un lugar más reservado.

Sucede que el fogoso encuentro tuvo lugar justo afuera del Departamento de Policía de Key West, ubicado en el 1604 N. Roosevelt Boulevard.

“Estaba muy excitado”, dijo Gary M. Hill, 46, según el reporte policial. “Ella se me entregó allí mismo y en ese mismo momento”. Hill fue encarcelado y acusado de exhibición impúdica, que se considera un delito menor.

El martes por la mañana, permanecía en el Centro de Detención de Stock Island sin derecho a fianza.

“Por tener sexo”, le dijo Hill a la policía cuando se le preguntó por qué lo habían arrestado. Hill dijo que él y la mujer compartieron una pinta de vodka esa noche.

Cuando Hill llegó a la cárcel del Condado Monroe, no quiso hablar con los investigadores sin la presencia de un abogado. Todo comenzó a alrededor de las 9 p.m. cuando una mujer se acercó a la carpeta de la estación de policía para reportar que parecía que dos personas estaban teniendo relaciones sexuales en la acera.

El agente Brian Leahy respondió y dijo que capturó a a Hill con los pantalones bajados en pleno coito recostado contra una barrera de concreto que bordea el pequeño lago afuera de la la estación de policía. Cuando Leahy le preguntó que estaba haciendo, Hill le respondió: “Fue un impulso de Key West”.

La mujer estaba tan embriagada que la policía la llevó a un hospital del área y dijo que después se encargaría de ella. La mujer, que no vestía pantalones ni ropa interior cuando Leahy se le acercó no hablaba con claridad, debido a la borrachera que tenía, dijo la policía, pero por sus expresiones faciales se veía que estaba furiosa. La mujer no arrestada.