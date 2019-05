Aunque no encontraron el cadáver, lo condenaron por matarla. Ahora un tribunal de apelaciones lo exonera

John Paul García en un tribunal de Miami-Dade el 12 de noviembre de 2015, cuando lo enjuiciaban por el asesinato de Larissa Macriello en junio de 2013. Su cadáver nunca se ha encontrado. Miami Herald

Hace cuatro años, un jurado de Miami declaró culpable a John Paul García del asesinato de su ex novia, aunque los detectives nunca encontraron su cadáver.

El miércoles, un tribunal de apelaciones de Miami echó abajo el veredicto, fallando que los fiscales no presentaron pruebas suficientes de que García mató a la mujer, Larissa Macriello.

La decisión asombró a los detectives de homicidio y fiscales de Miami-Dade, quienes habían presentado un caso con numerosas pruebas circunstanciales, como registros telefónicos que colocaban a García con la mujer cuando desapareció, y pruebas de que García condujo su auto y vació su cuenta bancaria en los días posteriores a la desaparición en junio del 2f013.

“No se identificó el lugar donde habría ocurrido el hecho, no hay pruebas del lugar o la manera que Macriello falleció, no se encontró ningún arma ni testigos del delito, y el Sr. García no confesó haber matado a la señorita Macriello”, escribió el juez Edwin Scales, del Tercer Tribunal Distrital de Apelaciones en la decisión, que fue de 3 a 0.

El tribunal ordenó que García, de 50 años, sea exonerado del fallo de culpabilidad por asesinato en segundo grado y que su condena por robo en mayor cuantía se reduzca a un delito grave de tercer grado. García está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.

Si la decisión del miércoles se mantiene, García de todas maneras no podría salir de prisión porque está cumpliendo una condena de 15 años por un cargo no relacionado de armas de fuego.

En su momento, García fue el quinto caso en la historia de Miami-Dade en ser declarado culpable de asesinato sin que se hubiera encontrado el cadáver.

García, quien trabajaba como ayudante de un fiancista local, había cumplido anteriormente seis años de prisión por tráfico de drogas. Sus antecedentes penales también incluían un arresto por cargos de asesinato en 1991. También fue sospechoso en un caso de asesinato vinculado con las drogas que a final de cuentas fue retirado. Los tribunales no toman en cuenta los antecedentes penales para tomar una decisión, solamente los hechos del caso que se juzga en particular.

A Macriello, nacida en Panamá, le gustaba viajar y cocinar, nunca se había casado y no tenía hijos. Se mudó a Miami en 2009, donde trabajaba como terapista de masajes “eróticos”.

Macriello llamaba con frecuencia a su familia. Su hermano, preocupado de que no sabía nada de ella, vino a Miami en avión desde Jacksonville encontró una comida sin consumir en su pequeño apartamento en la cuadra de los 3100 de NW 98 Street.

Los detectives de homicidio se centraron en García, quien estaba casado pero tuvo una relación de cuatro años con Macriello, a quien conoció en internet.

Larissa Macriello, tercera desde la izquierda. Miami

Registros telefónicos detallados muestran que Macriello visitó a García en su casa la noche en que desapareció. Durante semanas después, cada vez que su teléfono fue encendido, estaba en el mismo lugar que el teléfono de García, una indicación de que García tenía el aparato, dijeron los fiscales.

Videos de vigilancia grabaron a García conduciendo el cauto de Macriello al banco donde la mujer tenía su cuenta, de la que retiró dinero. A lo largo de varias emanas, García retiró más de $40,000 de la cuenta bancaria de Macriello, informaron los fiscales al jurado.

El auto de la mujer fue encontrado más adelante frente a su casa. Lo habían limpiado meticulosamente, pero las autoridades hallaron varias gotas de sangre en el maletero y el piso. Los fiscales creen que García dejó el auto allí y entonces llamó a un taxi para regresar a su vivienda.

En el juicio, los abogados defensores alegaron que sin un cadáver ni testigos, los fiscales no tenían nada.

El tribunal de apelaciones concordó. “Las voluminosas pruebas circunstanciales del estado claramente crean una fuerte sospecha de que el Sr. García fue responsable de la aparente muerte de la señorita Macriello”, indicó el fallo. “Pero una sospecha fuerte no es suficiente para un fallo de culpabilidad en un caso penal basado solamente en pruebas circunstanciales”.