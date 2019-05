Albergue de Homestead para menores migrantes recibe contrato sin licitación

Impiden a legisladores entrar a albergue de niños migrantes en Homestead Al senador federal demócrata Bill Nelson y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz les negaron el martes la entrada a una instalación de Homestead donde están albergados unos mil niños inmigrantes. Up Next × SHARE COPY LINK Al senador federal demócrata Bill Nelson y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz les negaron el martes la entrada a una instalación de Homestead donde están albergados unos mil niños inmigrantes.

El albergue para menores migrantes no acompañados de Homestead ha estado rodeado de secreto y controversia desde que fue reactivado en febrero de 2018. A legisladores opuestos a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump les han impedido entrar. Y como la instalación está en terrenos federales, la agencia de bienestar social infantil de la Florida no puede investigar alegaciones de abuso.

Pero en vez de cerrarlo, como han exigido activistas, el gobierno federal entregó a la empresa operadora, Comprehensive Health Services (CHS), un nuevo contrato por valor de $341 millones.

Pero no hubo licitación y todo se hizo muy calladamente.

Cuando el contrato venza en noviembre, el más reciente de varios acuerdos a corto plazo, CHS habrá ingresado más de $500 millones por albergar a menores inmigrantes solos, cifra que enfurece a los críticos, mientras que sus defensores dicen que está justificado por la llegada descontrolada de inmigrantes en la frontera con México. El costo total pudiera aumentar porque los pagos suben si el número de menores aumenta, como se espera que suceda.

Hasta el mes pasado, el costo por menor representa unos $775 diarios, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), una entidad federal.

“El escéptico que llevo dentro piensa que todo puede haber sucedido de manera callada y así se evitó que se notara un acuerdo de $500 millones”, dijo del nuevo contrato Scott Amey, asesor jurídico de la organización Project on Government Oversight. Amey dirige investigaciones de supervisión de contratos en este grupo con sede en Washington DC, incluidas revisiones del gasto federal en productos y servicios.

Migrantes menores de edad en el albergue de Homestead para niños no acompañados, en una imagen de principios de marzo del 2019. Courtesy of Carrie Feit

El albergue de Homestead, ubicado fuera de los límites municipales de esa ciudad, es la única instalación para niños migrantes operada por una corporación con fines de lucro, algo más que molesta a los críticos porque señalan que mientras más tiempo están detenidos los menores, mejor le va a la compañía, aunque CHS no decide qué tiempo los menores permanecen en el lugar. CHS es una filial de Caliburn International, que a su vez es parte de la firma de capital privado DC Capital Partners, en cuyo comité asesor hay numerosos funcionarios de alto rango de seguridad nacional, diplomáticos y militares con fuertes lazos con el gobierno.

El Miami Herald trató repetidas veces de que cualquiera de las tres compañías discutieran oficialmente del nuevo contrato. Ni CHS ni Caliburn respondieron.

Una secretaria en DC Capital, quien no se identificó, dijo: “Lo lamento, pero tenemos una norma general de que no hablamos con la prensa... especialmente sobre el albergue de Homestead. No estoy tratando de restar importancia al asunto, pero esa es la situación”.

En el gobierno de Obama

El albergue comenzó a funcionar durante el gobierno del presidente Barack Obama en un lugar que antes manejaba Job Corps, un programa de capacitación vocacional para jóvenes. Eso fue durante una ola de menores no acompañados que llegaron a la frontera. Cuando la situación bajó de tono, el albergue cerró.

Y reabrió en febrero del 2018 para convertirse en tema controversial debido a la política de separación de familias en la frontera. Algunos de los jóvenes separados de sus padres fueron enviados a esta instalación.

CHS fue contratada inicialmente en una licitación, una de varias empresas que se dividieron responsabilidades. Después que la instalación cerró y más tarde fue reabierta, CHS se convirtió en responsable de toda la operación y recibió un contrato a cuatro meses por valor de $50 millones. Su contrato más reciente, a 9 meses y por $222 millones, debía expirar el 20 de abril, cuando el HHS le entregó un nuevo contrato a siete meses y $341 millones.

Por lo general, los contratos del gobierno están sujetos a normas, estatutos y regulaciones que alientan la competencia para asegurar el uso eficiente del dinero del contribuyente. Sin embargo, funcionarios federales dijeron al Miami Herald que su decisión de entregar a Comprehensive Health Services el nuevo contrato sin licitación se debió “una urgencia inusual y convincente”.

El HHS enfatizó que el contrato se decidió en lo fundamental sobre la base de qué empresa podría hacerse cargo mejor de un número cada vez mayor de migrantes menores no acompañados que llegan a la frontera, lo que hace que la cantidad de albergados se dispare.

El albergue ha sido objeto de frecuentes protestas, entre ellas una de legisladores demócratas, en su mayoría críticos de las restrictivas políticas de inmigración de Trump. En varias ocasiones, a legisladores que han tratado de recorrer la instalación les han negado la entrada.

El Miami New Times reportó sobre una publicidad de empleo reciente de CHS que indica que los candidatos tiene que ser capaces, en todo momento de “correr, saltar, empujar, halar, aplicar técnicas de restricción aprobadas y de otra manera poder manejar físicamente a niños adolescentes”.

El HHS expresó en un comunicado: “En este momento, [Comprehensive Health] ha sido identificada como la compañía de más conocimientos y experiencia en materia de las exigencias de servicio en [el albergue] de Homestead] y la única fuente [de esos servicios] que [la Oficina de Reasentamiento de Refugiados] ha identificado como capaz de cumplir la urgente necesidad de aumentar la capacidad de camas en Homestead en el tiempo necesario”.

En los registros financieros, CHS se describe a sí misma como una empresa especializada en “asesoría, ingeniería, cálculo de costos y gestión de proyectos y construcción”.

La firma de capital privado que la controla, DC Capital Partners, tiene entre sus asesores a Richard L. Armitage, ex subsecretario de Estado; Michael Corbin, ex embajador ante los Emiratos Árabes Unidos; Michael V. Hayden, ex director de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional; Donald M. Kerr Jr., ex subdirector de Ciencia y Tecnología de la CIA; Anthony C. Zinni, ex jefe del Comando Central de Estados Unidos y ex enviado especial al Medio Oriente, y Stephen F. Loftus, ex director de la Oficina de Presupuesto de la Marina de Estados Unidos.

El HHS declinó explicar cómo se determinó que CHS era la firma mejor calificada o si se tomaron en cuenta a otros candidatos. La agencia tampoco entregó evaluaciones de conformidad de la compañía porque, afirmó, tienen “información privada”. Tales evaluaciones se usan para determinar si los proveedores hacen un buen trabajo y cumplen las metas.

Normalmente, bajo las normas federales de contratación, las agencias deben solicitar propuestas de “tantas compañías como sea prácticamente posible dadas las circunstancias”. Esas normas también indica que los contratos únicos “no pueden exceder un año, a menos que el director determina que existen circunstancias excepcionales”.

Los contratos emitidos sin licitación tienen que estar firmados por alguien en un cargo elevado, dijo Charles Tiefer, profesor de leyes sobre contratos del gobierno en la Universidad de Baltimore.

“La excusa para que no exista competencia en la contratación, en lo fundamental que se trata de una ‘necesidad urgente y convincente’, muestra que la agencia ha cuenta con autorización de alto nivel”, dijo Tiefer, quien fue asesor jurídico adjunto de la Cámara de Representantes durante más de un decenio y fue abogado litigante en el Departamento de Justicia. Tiefer agregó que presentado críticas similares de prácticas de contratación durante el gobierno de Obama.

El nuevo contrato de CHS puede haber pasado desapercibido en la base de datos de contratos usaspending.gov porque tenía un nuevo nombre y número de identificación. Por lo general, las prórrogas de contratos tienen el mismo número de identificación.

Pero el nombre del proveedor cambió el año pasado de Community Health Services Inc. a Community Health Services LLC.

Kenneth Suh, abogado que representa a la compañía, dijo que no podía hacer declaraciones al respecto antes de colgar, cuando le preguntaron las razones del cambio.

Interior del albergue temporal para migrantes menores no acompañados de Homestead, Florida. U.S. Department of Health and Human Services

El cambio de nombre de una corporación a una LLC, una compañía de responsabilidad limitada, puede tener beneficios fiscales, de asentamiento de registros y otros.

Funcionarios de gobierno dijeron que el Miami Herald tendría que esperar 30 días después de otorgado el contrato para tener acceso a los detalles.

‘Una emergencia’

Jessica M. Vaughan, directora de Estudios de Políticas del Center for Immigration Studies, dice que estos “tipos de contratos de emergencia sin licitación” hacen más bien que mal y que “no son algo tan raro como muchos piensan”. “El Congreso ha entregado esta herramienta para compras a un proveedor único o contratos acelerados, que permiten al gobierno activar una instalación más rápido de lo normal”, dijo Vaughan, quien agregó que el presidente tiene la autoridad para hacer esto de manera diferente cuando hay una emergencia, “y esto es una emergencia”. “Por eso tuvieron que hacer lo que hicieron. La alternativa habría sido colocar a los menores en situaciones poco apropiadas o liberarlos, y ya sabemos que eso no funciona. Hay necesidad de más espacio porque a los menores los están reteniendo más tiempo, mientras identifican a los patrocinadores”. El miércoles, el HHS solicitó una asignación de emergencia de $4,500 millones para “abordar la crisis humanitaria inmediata”. La cifra incluye $2,900 millones para que el HHS aumente su capacidad de albergue para menores migrantes. Vaughan agregó: “Creo que esta es la forma de hacerlo, dadas las circunstancias”. La representante federal demócrata Debbie Mucarsel-Powell, frecuente crítica de las políticas de inmigración del gobierno, dijo que objeta que cualquier compañía privada “se beneficie de la detención de menores”. No está claro cuánto se beneficia al compañía de la detención de menores, aunque documentos presentados por la firma muestran que Comprehensive Health Services tuvo un margen de ganancias de 15 por ciento en 2016 y 2017. Según documentos federales, el nuevo acuerdo de CHS es un contrato “de costos más margen”, lo que significa que el proveedor cobra al gobierno todos sus costos —mano de obra, materiales, alquiler— además del salario de su equipo administrativo. Un contrato de “costos más margen” significa que el gobierno coloca un máximo tentativo de lo que va a pagar del contrato de $341 millones, que solamente puede aumentarse mediante “cambios muy justificados en esa cifra, quizás con la adición de camas o tiempo adicional que los menores pasen en la instalación”, agregó Tiefer. “Como cualquier otra firma de capital privado, DC Capital recauda fondos de inversionistas institucionales, como fondos de pensión y dotaciones universitarias, y los invierte”, dijo Jim Baker, del Private Equity Stakeholder Project, una organización sin fines de lucro que trabaja con grupos afectados por grupos privados de inversión. Los registros muestran que algunas de las entidades que invierten en DC Capital son los departamentos de Policía y Bomberos de Baltimore, el Departamento de Transporte y la Patrulla de Carreteras de Missouri, el Condado Prince George, departamentos de Policía y Bomberos en Maryland, la Fundación de la Universidad de Oklahoma y el Sistema de Retiro Municipal de Fresno City en Texas. “Tengo que preguntarme si los empleados públicos saben que el dinero de sus pensiones se invierte en ese tipo de centro de detención”, dijo Baker. Aumento de capacidad El centro ha aumentado su capacidad de unas 1,000 a 3,200 camas, un alza acorde con el aumento significativo en la llegada de inmigrantes de México y Centroamérica, entre ellos menores solos. Encuestas recientes muestran un aumento en el porcentaje de estadounidenses que concuerdan con el presidente Trump de que hay una crisis de inmigración en la frontera, aunque hay desacuerdo en si Trump o los demócratas que se oponen a sus políticas tienen la culpa. Hasta mediados de abril, en el complejo de Homestead había unos 2,200 menores albergados.

Hasta el mes pasado, Caliburn había planeado vender acciones por valor de unos $100 millones en una salida a bolsa. Sin embargo, en medio de la controversia sobre las políticas de inmigración del presidente Trump, la compañía anunció en una carta a la Comisión de Bolsa y Valores que cancelaba el plan.

Ahora, según el Financial Times, DC Capital trata de vender una participación de 75 por ciento en Caliburn, que ha crecido rápidamente con la adquisición y combinación de contratistas del gobierno. La publicación reportó que los documentos de la venta advertían a los inversionistas potenciales de que la empresa opera “en varios entornos complejos y políticamente cargados”.

La compañía atrajo la atención nuevamente hace poco cuando John Kelly, ex secretario de la presidencia y ex director del Departamento de Seguridad Nacional y el Comando Sur en Doral, fue visto entrar al complejo en un carrito de golf. Eso fue a principios de abril. Anteriormente, Kelly fue cabildero de DC Capital Partners a través de una filial, pero dijo que había eliminado esos nexos cuando se unió al gobierno de Trump. El HHS no reveló con quién Kelly se reunió ese día.

Kelly, quien ahora es un ciudadano privado, no ha respondido a llamadas ni mensajes sobre si ha vuelto e establecer vínculos con Caliburn.