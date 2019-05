¿Es verdad que se jubilan 10,000 personas al día? ¿Cuál es la mejor manera de solicitar y evitar colas?

María del Carmen Ortega

¿Es verdad que diariamente se jubilan 10,000 personas? ¿Cuál es la mejor manera de solicitar y evitar colas?

M. LaRua, Miami Beach

Sí, es cierto. La mejor manera es usar nuestra solicitud de jubilación en línea en www.socialsecurity.gov. Puede completarla en apenas 15 minutos. Es tan fácil. Puede realizar la solicitud desde la comodidad de su hogar u oficina en el momento más conveniente para usted. Una vez que haya enviada electrónicamente su solicitud, habrá terminado. En la mayoría de los casos, no es necesario presentar ningún documento. Tampoco es necesario conducir a una oficina local del Seguro Social o esperar una cita con un representante del Seguro Social.

Serví en el ejército y recibiré una pensión militar cuando me jubile. ¿Afectará mis beneficios de Seguridad Social?

J. Johnson, Broward

Puede obtener los beneficios de jubilación del Seguro Social y la jubilación militar al mismo tiempo. En general, no reducimos sus beneficios de Seguro Social debido a sus beneficios militares. Cuando esté listo para solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social, vaya a www.segurosocial.gov/applyonline. Esta es la forma más rápida y fácil de aplicar. Para su comodidad, siempre puede guardar su progreso durante su aplicación y completarlo más tarde. ¡Le agradecemos por su servicio militar!

Acabo de comenzar mi primer trabajo y mi cheque de pago es menos de lo que esperaba. ¿Por qué estoy pagando los beneficios de jubilación cuando tengo una vida por delante?

C. White, San Petersburgo

Además de ser requerido por la ley, usted está asegurando su propio futuro financiero a través del pago de los impuestos del Seguro Social y Medicare. Los impuestos que paga ahora se traducen en una vida de protección, ya sea que se jubile o quede incapacitado. Y cuando usted muera, su familia (o su futura familia) también puede recibir beneficios de sobrevivientes basados en su trabajo. Aparte de todos los beneficios en su propio futuro, sus pagos de Seguro Social y Medicare también ayudan a los jubilados de hoy. Para obtener más información visite www.socialsecurity.gov.

Me jubilé y el único ingreso que tengo es un retiro mensual de una Cuenta de Retiro Individual (IRA). ¿Los retiros de IRA se consideran ganancias? ¿Podrían reducir mis beneficios mensuales de la Seguridad Social?

M. Turner, Venice

No. Solo contamos los salarios que gana de un trabajo o su beneficio neto si trabaja por cuenta propia. Los ingresos no relacionados con el trabajo, como las pensiones, las anualidades, los ingresos por inversiones, los intereses, las ganancias de capital y otros beneficios gubernamentales no se cuentan y no afectarán sus beneficios del Seguro Social. Para obtener más información visite www.socialsecurity.gov o llámenos gratis al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).