Entierros dignos en Miami para familias de escasos recursos

Fundación de Miami ofrece ayuda para enterrar a miembros de familias de bajos recursos La Fundación Bencomo de Miami ofrece ayudas para familias de bajos recursos que no pueden permitirse enterrar a sus seres queridos.

Cuando a una joven la encontraron muerta en medio de un charco de sangre por una presunta sobredosis de droga, su madre fue presa de un profundo dolor y de una gran angustia al carecer de recursos para costear el entierro. Pero en su auxilio vino una fundación de Miami que ayuda a personas sin dinero a darle una sepultura digna a sus familiares.

Luz Concepción, cuñada de la joven de 22 años, dijo a el Nuevo Herald que su suegra recurrió a ella para que la ayudara a buscar una solución, mientras la señora se encargaba de los cuatro nietos, incluyendo un bebé de un mes de nacido, que se habían quedado sin mamá.

La familia estuvo cerca de cuatro días buscando alternativas para adquirir un lote económico en un cementerio o que se les permitiera pagar en cuotas. Ninguna de las dos opciones era posible y comenzaron a pensar en la posibilidad de cremarla.

“Si no tienes el dinero completo ni te permiten enterrarlo en el cementerio. Tampoco la funeraria recoge el cuerpo en la morgue. Nosotros estábamos pensando en cremarla si no teníamos otra opción, pero es muy triste esa alternativa”, dijo. Hasta que Concepción tuvo conocimiento de Bencomo Foundation creada hace cuatro años en Miami-Dade.

Es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo ayudar a las familias residentes en este condado que no tienen los recursos económicos necesarios para darle sepultura a sus seres queridos.

“Tengo mucho agradecimiento con Don Carlos (Bencomo) que nos ayudó en un momento que no sabíamos qué hacer. El servicio que presta la fundación lo califico como una bendición, una gran ayuda para las familias, para la gente necesitada”, expresó.

Carlos Joel Bencomo, fundador y presidente de la organización, comentó que resulta doblemente doloroso que cuando llega el momento de sepultar a un familiar, las personas no dispongan de los fondos necesarios para costear un entierro.

Bencomo, quien tiene varios años trabajando en la industria de compra y venta de lotes de cementerio, fue testigo de una situación hace cinco años que lo impulsó a crear la fundación.

El hijo de un amigo de Alquizar, Cuba, de 19 años, tuvo un accidente en Miami y murió desangrado. Los padres del joven, al igual que la suegra de Concepción, no tenían cómo enterrar a su hijo porque ni estaban preparados para esta situación y tampoco contaban con los recursos.

“Es muy importante, y esto siempre lo recalco, que la fundación se creó para ayudar, pero en esta sociedad y sobre todo en Miami todos los cementerios o casi todas las funerarias dan facilidades para que la familia se prepare para un entierro con tiempo, antes de que ocurra”, dijo.

Hasta el momento es la única fundación de su tipo en Estados Unidos, afirmó Sonia Valdés, portavoz de Bencomo Foundation.

“En mis 30 años de experiencia que tengo on todo lo que es la comunidad y en la industria de cementerios y funeraria es la única que ayuda en el momento de la necesidad. No existe ninguna así, incluyendo al sector gubernamental”, aseguró la vocera.

Catorce personas se han benefiado de la ayuda de la fundación. En el primer año de su creación ayudó a una familia, en el segundo a tres, en el tercero a siete y tres en lo que va del 2019.

¿Cómo solicitar la ayuda?

Bencomo explicó que para poder optar a una ayuda de la fundación las personas deben someterse a una precalificación y comprobar que solo tienen ingresos entre $10,000 a $12,000 anuales, que no son dueños de una propiedad en un cementerio, presentar sus estados de cuenta y los del fallecido, no tener tarjetas de crédito.

Si la persona que solicita la ayuda es beneficiaria del llamado Plan 8 de vivienda y del Medicare debe mostrar la documentación respectiva.

La ayuda puede ser completa o parcial dependiendo de los recursos de quien presente la petición.

El directivo dijo que la semana pasada facilitaron ayuda parcial para el entierro de una señora a la que su religión impedía cremarlar.

“Cuando falleció su familia no tenía suficientes recursos y me contactaron. Durante la entrevista de precalificación me enteré que poseían como $2,000 para pagar el funeral recolectados por personas de su religión. Nosotros le pagamos el espacio en el cementerio, la boveda, el abrir y cerrar (el terreno donde se coloca el ataúd) y la urna. La ayuda nuestra fue de aproximadamente $12,000”, detalló.

La fundación hasta el momento ha suministrado ayuda completa en dos casos, uno de ellos para la sepultura de un joven que lo asesinaron de un disparo en Liberty City y tenía tres hijos.

“Esa gente no tenía nada, absolutamente nada”, expresó Bencomo refiriéndose a la familia del difunto.

Es una ayuda significativa tomando en cuenta que el precio promedio solo de los servicios funerales es de $3,500 a $4,500 e incluye recoger el cuerpo en la oficina forense, prepararlo, el velatorio, la misa, el certificado de defunción, el ataúd y el traslado al cementerio.

El precio promedio se eleva a unos $5,000 a $7,000 si se trata de una cadena de funerarias.

En cuanto a la parcela en el cementerio, es un costo por separado porque se trata de un sector independiente de las funerarias.

Valdés dijo que “esa es la parte más costosa relacionada con un funeral”.

El precio oscila entre $8,000 y $12,000 y abarca el terreno en el cementerio, la bóveda, la lápida y el proceso de abrir y cerrar el terreno, detalló a su vez Bencomo.

El directivo de la fundación es propietario de parcelas y dona algunas de ellas a través de la organización. También hay personas que las donan porque se mudan del estado o deciden después de comprar el terreno que quieren la cremación.

Esas donaciones de terrenos son también una forma de ayudar a la fundación, además de las contribuciones en dinero.

Diez funerarias independientes del condado Miami-Dade ayudan a la fundación con un caso al año. Una de esas compañías es la Funeraria GraceLand. Su director Felipe Caballero dijo a el Nuevo Herald que Bencomo lo ha llamado cuando necesita ayuda para las familias de escasos recursos.

“Tengo mucha confianza en esa fundación. Si ellos me dicen que la persona necesita ayuda, yo no tengo que revisar dos veces el caso. Son gente correcta y que han pasado por una calificación para llegar a este punto”, expresó Caballero que proviene de una familia de cinco generaciones en la industria de las funerarias.

¿Enterrar o cremar?

Bencomo dijo que no han prestado ayuda para cremación porque el objetivo de la fundación es asistir a las personas a enterrar a sus familiares que por temas religiosos no quieren ese proceso.

“Pero si nos llega un caso en que no tienen dinero y quieren enterrar las cenizas y hacer un velorio pudieramos ayudar”, dijo.

Caballero explicó que cremar a un persona es más económico, en promedio $2,000 y el costo puede subir entre $,5000 a $6,000 si los familiares quieren enterrar las cenizas en un cementerio o colocarlas en un nicho, hacer un funeral y la misa.

Algunas personas optan por llevarse las cenizas a casa, pero no todo el mundo se siente cómodo con tenerlas en su residencia. Incluso hay personas que pueden enfermarse de los nervios, advirtió Valdés.

Si ese es el caso de alguna persona y decide que ya no las quiere tener, Cabellero recomienda no lanzarla en cualquier lugar y menos en el mar sin las condiciones requeridas. En Florida hay regulaciones que se deben cumplir.

Para lanzarlas al mar se deben colocar en una urna biodegradable, diseñada especfícamente para ese ambiente, que se desintegran en el agua.