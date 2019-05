Guardia de cárcel de los Cayos es detenido tras incidente de furia al volante

Si es testigo de un crimen, siga estos pasos Presenciar un crimen y reportarlo puede ser tan traumático como ser la víctima de cualquier crimen. Siga estos pasos si es testigo de una actividad ilegal. Up Next × SHARE COPY LINK Presenciar un crimen y reportarlo puede ser tan traumático como ser la víctima de cualquier crimen. Siga estos pasos si es testigo de una actividad ilegal.

Un guardia de un centro penitenciario del Condado Monroe que el año pasado se declaró nolo contendere (declaración donde el acusado no refuta ni acepta los cargos) de agresión doméstica en Miami Gardens, fue arrestado en los Cayos el martes tras ser acusado de enfrentar violentamente a un automovilista en un incidente de furia al volante que ocurrió en marzo.

El agente Jatavi Wendall Lee, de 35 años, fue llevado a la cárcel del Condado el martes por la mañana acusado de conducir imprudentemente y de obstruir una carretera.

Lee salió en libertad esa misma tarde tras pagar la fianza de $15,000 que le impuso un juez. Lee no pudo ser localizado para que comentara sobre lo sucedido.

El arresto tuvo lugar luego de una investigación de asuntos internos de la policía del Condado Monroe sobre el incidente del 29 de marzo donde, según los investigadores, Lee conducía a exceso de velocidad en dirección sur por la carretera U.S. 1 a la altura de Key Largo a la vez que le pasaba agresivamente a otros conductores.

Imágenes del incidente quedaron grabadas en la cámara instalada en la consola de uno de los vehículos que Lee pasó, de acuerdo con el reporte del arresto. La policía no sacó a la luz el video “porque todavía forma parte de una investigación”, dijo Adam Linhardt, portavoz de la policía de Monroe.

El conductor con la cámara le facilitó una copia del video a la policía el día del incidente.

En él, puede verse el Chevrolet de color negro de Lee cuando toma la senda de salida del Puente Jewfish Creek para adelantarse al tráfico, según el reporte del detective Scott Ward. El automóvil de Lee vuelve a entrar en la carretera directamente delante del Toyota con la cámara, obligando al conductor a frenar de repente.

Después, el Chevy se metió entre una camioneta Ford F-150 y la barrera de concreto que separa el tráfico en dirección norte y sur del puente, pasando a la camioneta. Y entonces Lee frenó violentamente delante del Ford. Lee salió de su auto vestido con el uniforme de policía y con el arma a la cintura.

El chofer de la camioneta, Brian Oppenheimer, de 52 años, le dijo a policía que no estaba seguro si Lee llevaba el arma en la funda. Oppenheimer, bombero y rescatista retirado, declaró que movió su camioneta a la derecha cuando vio el Chevy de Lee pasarle por el lado ilegalmente, con el fin de que bajara la velocidad.

“Con su experiencia como rescatista, el señor Oppenheimer ha visto muchos trágicos accidentes automovilísticos”, escribió Ward en su reporte. “Después que observó al Chevy pasándole por el lado derecho de la senda, movió su vehículo hacia la derecha para tratar de que el Chevy disminuyera la velocidad”.

El movimiento enfureció a Lee quien, según Oppenheimer, le gritó insultos obscenos y le dijo que nunca más hiciera algo así. Linhardt dijo que Lee trabaja como guardia de un centro de detención y “no tiene el entrenamiento que hace falta para hacer paradas de tráfico”.

“Lee no tiene ningún derecho legal para conducir de la forma en que lo hizo, así como tampoco para detener el tráfico en la U.S. 1”, dijo Linhardt. Durante in interrogatorio con los detectives que tuvo lugar el 26 de abril, Lee, que vive en Miami, declaró que iba tarde a su trabajo en la cárcel de Stock Island, que queda a dos horas de distancia de dónde sucedió el incidente.

En el interrogatorio, los detectives le mostraron a Lee el video. “Lee dijo que le había cogido tarde para ir al trabajo. Y admitió que condujo de forma irresponsable y que pudo haber dañado a otros conductores y a sí mismo. Luego declaró que fue un error y una mala decisión”.

La policía puso a Lee bajo licencia administrativa sin derecho a salario el martes. Tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones en una audiencia previa al juicio. De no hacerlo, será despedido el 13 de mayo, dijo Linhardt.

Esta no es la primera vez que Lee tiene problemas con la ley. El año pasado se declaró nolo contendere de una acusación de agresión doméstica y de robo de una placa de auto en un incidente ocurrido el 6 de abril de 2018 en Miami Gardens, cuando golpeó en la cara a su ex novia y luego siguió a la nueva pareja de la mujer hasta una gasolinera, donde le quitó la placa del auto al hombre. También, dijo la policía, amenazó con dispararle a ambos.

Lee había ido a recoger un niño que tiene con la mujer en una guardería infantil cuando pasó el incidente. Linhardt dijo que por el momento no podía responder por qué Lee seguía en la policía de Monroe después de su declaración de nolo contendere cuando fue acusado.

“No puedo contestar a esa pregunta en estos momentos. Todavía no sé el motivo”, dijo Linhardt. En una declaración, el jefe de la policía de Monroe Rick Ramsay, dijo que le agradecía al testigo que facilitó el video tomado desde su automóvil.