Acusan a doctora Palmetto Bay de tráfico de opioides y homicidio

El martes, las autoridades federales arrestaron a una doctora de Palmetto Bay bajo cargos de homicidio culposo y tráfico de drogas después que una investigación sobre la muerte por sobredosis de una mujer de los Cayos de la Florida el año pasado indicó que la doctora le recetaba 180 píldoras de Oxicodona mensuales como parte de un plan para satisfacer la adicción de sus pacientes y la suya propia, según la policía del Condado Monroe.

La Dra. Marta Elena Fariñas, de 48 años, fue llevada a la cárcel del Condado Miami-Dade donde se le fijó una fianza de $100,000.

Agentes de la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) la arrestaron en su clínica de Palmetto Bay, Pinecrest Medical Group, ubicada en el 157155 S. Dixie Highway.

La víctima, Leigh Anne Milazzo, de 35 años y residente de Key Largo, murió de una sobredosis accidental de Oxicodona y Alprazolam en marzo de 2018, de acuerdo con la policía.

En mayo de 2018, el ex novio de Fariñas, murió de una sobredosis de Oxicodona, Fentanyl y heroína, dijo la Fiscalía de la Florida, que en un parte de prensa declaró que los detectives interrogaron a Fariñas sobre su “conocimiento y posible vinculación con actos que provocaron la muerte” del hombre.

Según el reporte policial, se encontró una gran cantidad de píldoras por recetas y frascos de píldoras cuando se halló el cadáver de Milazzo en su casa de Bonefish Avenue el 13 de marzo de 2018.

Adam Linhardt, portavoz de la policía de Monroe, dijo que se encontró evidencia de que Fariñas le recetaba 180 píldoras de Oxicodona al mes a Milazzo, “además de muchos otros fármacos por receta”.

Los investigadores hallaron mensajes de texto enviados por teléfonos celulares entre Fariñas y Milazzo donde ambas discutieron compartir las píldoras que Fariñas recetaba, y también hablaron de verse para intercambiar píldoras, dijo Linhardt.

De acuerdo con el reporte, en uno de los mensajes de texto, Fariñas le preguntó a Milazzo, “¿Puedes darme unas 30 azules?”.

La policía dijo que Fariñas, médica osteópata —cuyos archivos en el Departamento de Salud de la Florida no aparecen sanciones disciplinarias— le recetó grandes cantidades de píldoras a Milazzo y a otros pacientes y les pidió le dieran una parte de las medicinas después que las recogieron en diferentes farmacias.

Fariñas y Milazzo se conocieron cuando trabajaban juntas en el Hospital Baptist, en Kendall, se señala en el reporte.

El esposo de Milazzo, Dorian Milazzo, encontró el cuerpo sin vida de la mujer cuando regresó a la casa del trabajo. Milazzo declaró que su hija le dijo que la mujer había estado durmiendo todo el día. “El señor Milazzo dijo que trató de despertar a su esposa, pero al tocarla la notó fría”, escribió la detective Rosary Ponce en el reporte.

Dorian Milazzo le declaró a la policía que su esposa parecía de artritis y comenzó a tomar analgésicos tras complicaciones después de una cirugía. Leigh Ann Milazzo tomaba ocho píldoras de Oxicodona de una vez, dijo su esposo. La mujer también sufría de depresión e insomnio, se dice en el reporte.

“Dorian dijo que creía que la Dra. Fariñas conocía el cosumo excesivo de medicamentos de Leigh Ann”, señaló Ponce. El día que murió Leigh Ann, un agente de la policía llamó a Fariñas, quien dijo que quería hablar con Dorian Milazzo. El teléfono estaba en altavoz. Fariñas le preguntó al esposo si alguien más estaba oyendo la conversación, y él le respondió que no. Entonces, Fariñas le dijo que no dejara que le hicieran una autopsia, ya que si se encontraba algo que indicara una posible sobredosis o suicidio, “el seguro no le pagaría”.

El juicio de Fariñas estará a cargo de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, dijo Linhardt.