Terrible fin de semana para el rap en Miami deja dos muertos y siete heridos por tiroteos

Un muerto frente al Trump International Beach Resort Miami. Una persona murió la tarde del domingo frente al Trump International Beach Resort Miami en lo que parece ser un tiroteo, informaron las autoridades.

Cuatro tiroteos separados en el área del Gran Miami dejaron como saldo trágico dos personas muertas y otras siete heridas, lo que convirtió en nefasto un fin de semana que se suponía debía ser la mayor celebración anual de cultura hip-hop en el sur de la Florida.

La policía de tres ciudades diferentes así como la del Condado Miami-Dade están investigando los incidentes en que se vieron envueltos artistas o visitantes del Festival Rolling Loud Music, a celebrarse en el parque Hard Rock Stadium.

La policía informó haber confiscado varias armas de gran potencia en uno de los lugares donde ocurrió uno de los incidentes y detenido a un total de 11 personas para interrogarlas.

Hasta el lunes por la noche, no se había acusado a nadie de ningún delito. “No sabemos nada hasta que no tengamos los resultados de balística”, dijo el detective Alvaro Zabaleta, portavoz de la policía del Condado Miami-Dade.

El estruendo de disparos ensombreció uno de los eventos de rap más importantes del sur de la Florida. Aunque el festival de tres días, que comenzó el viernes, no fue el lugar de ninguna de las balaceras, un grupo de cuatro hombres que entraban al estadio el domingo por la noche fueron detenidos cuando la policía comparó el vehículo en que viajaban con el que se cree estuvo envuelto en un tiroteo que se inició en el estacionamiento de un hotel Trump en Sunny Isles Beach.

Un día antes, la superestrella del rap L’il Wayne anunció a sus 34.2 millones de seguidores en Twitter que se retiraba del evento del Hard Rock porque “la policía del festival” quería “chequearlo” antes de que entrara al estadio. “No acepto ni aceptaré nunca que me registre la policía antes de hacer mi trabajo”, colgó el cantante en las redes sociales el sábado por la noche.

Zabaleta dijo que la verificación de seguridad no tuvo nada que ver con los incidentes a tiros y que L’il Wayne no permitió que un guardia privado de seguridad lo registrara, una regla que se sigue con todo el mundo, incluyendo a los artistas que entran al parque.

De cualquier modo que se mire, fue un fin de semana funesto para el rap en el sur de la Florida. La primera balacera se desató a alrededor de las 6:30 a.m. del viernes cuando alguien le disparó a un autobús que se desplazaba por la autopista I-95 y donde viajaban los asistentes a una fiesta relacionada con el festival.

Una mujer debió ser llevada al hospital con heridas que no representaban un riesgo de muerte, en tanto otras dos personas salieron heridas, posiblemente por cristales rotos.

Poco más tarde, tuvo lugar otro tiroteo a alrededor de las 2 a.m. en la cuadra 200 de Española Way, en pleno corazón de South Beach. Con las mesas de los cafés al aire libre llenas de comensales, se escucharon los disparos, y dos hombres resultaron baleados. Un rapero de Chicago llamado AAB Hellabandz, de 24 años, cuyo nombre verdadero es Ameer Golston, murió en el lugar de los hechos. Un hombre que andaba con él y cuya identidad no se ha dado a conocer, salió herido.

La policía dijo que por lo menos tres automóviles se vieron envueltos en el incidente. De inmediato, se desató una persecución en la que los patrulleros vieron a uno de los pasajeros del segundo auto sacar un arma, pero después perdieron de vista el automóvil.

Un tercer vehículo se localizó cerca de la calle 83 y la avenida Collins, y también huyó, lo que provocó otra persecución en la que dos autos patrulleros de la policía Miami Beach chocaron cerca de la calle 91 y la avenida Harding. “Afortunadamente, los agentes solo sufrieron lesiones menores”, dijo Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach.

El lunes por la tarde, la policía dio a conocer un video de uno de los hombres que, al parecer, se vio envuelto en los tiroteos.

Entretanto, el sábado por la noche, en el momento en que estaba a punto de empezar su actuación, el rapero Kodak Black fue arrestado, acusado de mentir en un documento oficial cuando trató de comprar un arma. Según los fiscales, Black escribió “no” en la solicitud que firmó antes de comprar un arma cuando en el documento se preguntaba si en la actualidad había sido encausado por algún delito.

Al día siguiente, domingo, tuvo una balacera cerca de la sección de parqueadores de autos del resort Trump International Beach, ubicado en Sunny Isles Beach.

El vocero de la policía de Miami Dade, Álvaro Zabaleta, ofrece detalles del tiroteo que ocurrió en las afueras del hotel Sunny Isles Beach donde un hombre perdió la vida por una bala perdida.

Un empleado de la compañía de alquiler de automóviles Hertz Rental Car llamado Mohamad Jradi acababa de terminar su turno de trabajo y estaba en su auto liso para llegar a su casa y celebrar el Día de las Madres cuando una bala lo alcanzó en la cabeza, muriendo al instante.

En una declaración que dio a conocer el lunes, Hertz calificó a Jradi como “un miembro sumamente apreciado” de la compañía en la que trabajó durante 12 años. “Lo vamos a extrañar enormemente”, dijo la compañía. En la lluvia de balas, también resultó herido un niño de cinco años de Texas que estaba de vacaciones con su familia.

El pequeño fue atendido en el lugar de los hechos por los rescatistas y dado de alta. También salió herida una mujer de 19 años llamada Kaylyn Marie Long que, según una testigo, es la novia del rapero de Louisiana, NBA Youngboy. El lunes por la noche, la policía dijo que Youngboy, cuyo nombre verdadero es Kendrell DeSean Gaulden, y un grupo de sus amigos salían del Trump Resort, sito en el 18001 Collins Avenue, cuando alguien desde un Cadillac Escalade de color negro abrió fuego contra ellos, alcanzando a Long.

La policía de Sunny Isles Beach detuvo al conductor del Escalade y Long fue llevada al hospital poco después. No mucho después del tiroteo ocurrido en Sunny Isles, que paralizó el tráfico en el área, un hombre fue baleado en su auto cuando salía del viaducto William Lehman en Aventura. Solo sufrió lesiones menores, dijeron los rescatistas.

La policía de Aventura dijo que está trabajando de forma conjunta con la de Sunny Isles y la de Miami-Dade para tratar de determinar si dicho incidente tuvo algo que ver con el que sucedió antes en Sunny Isles. Después del tiroteo en Sunny Isles, la policía emitió un boletín donde decía se buscaba a un GMC Yukon que se sospecha estuvo involucrado en el incidente a tiros.

Pocas horas después, la policía de Miami-Dade vio al todoterreno en el momento en que entraba en el concierto Rolling Loud en el Hard Rock y detuvo a cuatro hombres. No se sabe por el momento si forman parte de los 11 detenidos que el lunes por la tarde fueron puestos en libertad. NBA Youngboy, rapero de Baton Rouge, actuó en el Rolling Loud el domingo.

Ana Rodríguez, quien dijo que Long era la novia de Youngboy, le dijo al Miami Herald que vio desatarse una pelea frente al Resort Trump. Rodríguez dijo que escuchó los disparos justo cuando entraba en una licorería al cruzar la calle mientras se preparaba para asistir concierto.

Por su parte, Zabaleta dijo: “Todavía hay muchas preguntas sin responder”.