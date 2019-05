Pronostican grandes gastos en la contienda del 2020 por la alcaldía de Miami-Dade

Daniella Levine Cava anuncia su candidatura para alcaldesa del condado La comisionada de Miami-Dade Daniella Levine Cava anunció el 2 de abril de 2019 que se postulará a alcaldesa del condado. Up Next × SHARE COPY LINK La comisionada de Miami-Dade Daniella Levine Cava anunció el 2 de abril de 2019 que se postulará a alcaldesa del condado.

El mes pasado, Mike Fernández, magnate propietario de compañías del cuidado de la salud de Miami, le dio un cheque por $100,000 al comité político con el que Alex Penelas tiene esperanzas de ser elegido otra vez alcalde del Condado Miami-Dade.

La donación con fecha 10 de abril al comité Bold Vision de Penelas convierte a Fernández en el mayor donante hasta ahora en la contienda del 2020 por la alcaldía de de Miami-Dade, según una revisión del Miami Herald de archivos de campaña.

Cuando todavía quedan 15 meses para que se cuenten los primeros votos para el sucesor del alcalde Carlos Giménez —cuyo mandato tiene un límite—, los candidatos oficiales y no oficiales ya comenzaron a recaudar dinero para prepararse para unas elecciones que, de seguro, establecerán nuevos récords en cuanto a gastos políticos en Miami-Dade.

Hasta ahora, el retador con más dinero en el banco es la comisionada del condado Daniella Levine Cava, uno de los dos candidatos que presentaron los documentos necesarios para la contienda del 2020 por la alcaldía.

El otro candidato es el ex comisionado del condado, Juan C. Zapata. Fuera del servicio público desde el 2016, Zapata no ha logrado grandes sumas con los eventos de recaudación de fondos. Hasta el 1ro. de mayo, la cuenta de su campaña tenía apenas $23,000 en donaciones y Zapata dijo que aún no ha creado un comité político para la contienda.

La comisionada de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anuncia su candidatura para la alcaldía del condado el martes 2 de abril de 2019, en el Departamento de Elecciones en Doral.

Levine Cava, ahora en su segundo término, reportó tener más de $800,000 en efectivo de su campaña, y de su comité político, Our Democracy, lo que la coloca con ventaja sobre otros comisionados como Esteban “Steve” Bovo ($630,000 en su comité político, Transportation Solutions for Miami-Dade) y Xavier Suárez ($709,000 en su comité político, Imagine Miami), quienes están recaudando dinero como candidatos a la alcaldía , pero no han confirmado que aspirarían al cargo en el 2020.

Penelas tiene unos $500,000 en Bold Vision. “He podido saber que se trata de una contienda donde correrán muchos millones de dólares”, dijo Levine Cava. “Por eso, ya estoy planeando mi estrategia de recaudación”.

Giménez estableció un nuevo récord para una contienda condal en Miami-Dade cuando logró amasar $7 millones en sus esfuerzos de reelección del 2016 contra la retadora Raquel Regalado. Dicha batalla llegó hasta noviembre cuando Giménez se quedó corto para obtener el 50 por ciento de votos contados que se necesitaban para dar por terminada la contienda en las primarias de agosto.

Para el 2020, Giménez predice que los candidatos que aspiran a un cargo tendrán que gastar $10 millones para poder ser competitivos en unas elecciones abiertas por la alcaldía. Dos candidatos potenciales, el ex vicegobernador Carlos López-Cantera, y el ex congresista Carlos Curbelo, no han recaudado ningún dinero en 2019.

Para su cómputo, Penelas cuenta con Fernández por cada 20 centavos de cada dólar recaudado desde que fundó Bold Vision a principios de abril de este año. Penelas dejó la oficina de la alcaldía en el 2004 tras cumplir el máximo de dos términos consecutivos.

Luego de un fallido intento por obtener un escaño en el Senado, el demócrata pasó a trabajar en el negocio de bienes raíces en los suburbios, en calidad de urbanista de apartamentos.

Mike Fernández, un ejecutivo de atención médica en Miami, respalda a Alex Penelas para alcalde en 2020 con la mayor donación (hasta ahora) de la campaña.

Por su parte, Bovo, ex presidente de la comisión que en la actualidad es presidente del Comité de Transporte de la Junta, formó su comité político en 2015. Desde el 2018, su principal donante ha sido el cabildero Jorge Luis López, que le dio $30,000.

Bovo dijo que le “agradaba” la idea de aspirar a la alcaldía, pero que los resultados de sus recaudaciones de fondos no reflejaban sus esfuerzos más agresivos. “Creo que van a notar la diferencia después que entre en un humor de campaña”, dijo. “Hasta ahora, no he convertido en mi prioridad la recaudación de dinero”.

Levine Cava, la que tiene más dinero de los 13 comisionados del condado, recibió las mayores contribuciones en los dos últimos años de su madre, Lois Levine, quien le dio $50,000.

El principal donante en el mismo período para Suárez fue Mike Eidson, un abogado que impulsa un plan de preservación para la Coconut Grove Playhouse en el distrito de Suárez. Edison le dio $37,500, y los empleados de su bufete de abogados de Coral Gables, Colson Hicks Eidson, le dieron $8,500.

El comisionado de Miami-Dade, Xavier Suárez, ex alcalde de Miami y padre del actual alcalde de Miami, dijo que espera postularse para alcalde del condado en 2020.

Suárez, ex alcalde de Miami cuyo hijo, Francis, en la actualidad ocupa ese puesto, dijo el martes que probablemente aspire a alcalde del condado ahora que se está acercando a la meta de $1 millón para 2019. “Quiero asegurarme de que puedo recaudar una cantidad respetable de dinero”, dijo. “Y creo que es posible lograrlo”.