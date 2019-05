Decenas quedan varados en Miami tras suspensión de vuelos a Venezuela; temen problemas con envíos

Pedro Cardona y Carmen Victoria Suárez, están entre un grupo de pasajeros parados en el Aeropuerto Internacional de Miami el 16 de mayo de 2019 por la suspensión de los vuelos entre Venezuela y EEUU. pportal@herald.com

La suspensión de los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela es una medida “gravísima” que afectará aún más la ya golpeada oferta de viajes a la nación latinoamericana y el envío de alimentos y medicinas, especialmente desde el sur de Florida, donde se concentra la mayor comunidad de venezolanos en EEUU, advirtieron empresarios.

Los primeros impactos de la decisión del Departamento de Transporte de EEUU de suspender los vuelos a la nación sudamericana lo sufrieron decenas de pasajeros que tenían previsto viajar este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a Venezuela por la aerolínea Avior. El vuelo fue cancelado y muchos de esos viajeros no tenían otras opciones.

Carmen Victoria Suárez es una de las afectadas. Llegó al MIA a las 3:00 a.m., su vuelo estaba previsto que despegara a las 8:00 a.m. con ruta Barcelona-Caracas-Margarita y se enteró de la cancelación en la pantalla de vuelos de la terminal aérea.

“Estoy intentando irme a mi país donde tengo a mi hijo de 16 años, a mi esposo, a mis padres y nadie me da una solución. Pagué $413 el sábado pasado. Y ellos [la aerolínea Avior] no tienen ningún tipo de solución, no arreglan nada. Es una situación para ponerse a llorar”, dijo la venezolana a el Nuevo Herald.

Avior Airlines y Laser Airlines, que también vuela a Venezuela, informaron a sus pasajeros de la suspensión de los vuelos mediante un comunicado que fue divulgado en las redes sociales.

“Por razones ajenas a nuestra voluntad y de acuerdo al comunicado del Departamento de Transporte de Estados Unidos (...) quedan suspendidos hasta nuevo aviso los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, lo cual afecta nuestra operación a ese país (...) estamos evaluando opciones que nos permitan llevarlos a su destino”, dijo Avior el miércoles.

Laser Airlines informó que sus vuelos entre Miami y Venezuela tendrán una escala en República Dominicana.

“Les informamos que los itinerarios de nuestros vuelos en la ruta Miami (Estados Unidos), podrán ser visualizados en el sistema vía Santo Domingo-República Dominicana, hasta el 31 de mayo del año en curso”, indicó en un comunicado.

Esa aerolínea precisó que si después del 31 de mayo se mantiene la suspensión de los vuelos directos, continuará haciendo escala en ese país caribeño.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó este miércoles la suspensión inmediata de todos los vuelos de pasajeros y de carga entre este país y Venezuela debido a la inseguridad en la nación petrolera.

“Con la aprobación del secretario de Estado y en coordinación estrecha con el secretario interino de Seguridad Nacional, la secretaria de Transporte Elaine L. Chao emitió una orden hoy [miércoles] para suspender los servicios aéreos entre Estados Unidos y Venezuela”, informó el Departamento de Transporte en un comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional a su vez citó varios factores que no garantizan la seguridad de los pasajeros, de los aviones y de la tripulación, como disturbios civiles, violencia en y alrededor de los aeropuertos y que la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) no tiene acceso a los aeropuertos venezolanos para llevar a cabo la inspección requerida para evaluar si se aplican las medidas de seguridad adecuadas.

También mencionó la actual crisis económica y política de Venezuela, la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea American Airlines —la mayor que prestaba servicios a ese país— y otros dos transportistas y las advertencias emitidas por el Departamento de Estado para que las personas no viajen a ese país.

El gobernante venezolano Nicolás Maduro cuestionó la medida y acusó a EEUU de “atacar la libertad de circulación”.

#VIDEO Presidente @NicolasMaduro: Nuestro país no va a dar su brazo a torcer ni se va a rendir. Yo nunca me voy a rendir frente al imperialismo #FANBAlServicioDelPueblo pic.twitter.com/d9RNVkdsKL — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 15, 2019

”¿Qué ganó el gobierno de Trump suspendiendo los vuelos comerciales? Nada, se hicieron daño a sí mismos y hacen daño a los ciudadanos que utilizan la libertad de circulación”, dijo Maduro en una transmisión obligatoria por radio y televisión.

Una medida ‘gravísima’

El presidente de la Cámara de Comercio Venezolana-Americana en Miami (VACC) , Mauricio Tancredi, calificó la medida de “gravísima” que afectará a los empresarios y a los consumidores.

“Hay muchas empresas que envían mercancías por avión, compran sus suministros en Estados Unidos para enviarlos a Venezuela. Pero esta medida nos afecta a todos, a los ciudadanos y a los empresarios. Se reduce al mínimo la oferta de viajes a Venezuela y las aerolíneas tienen que buscar alternativas en Panamá, Colombia y República Dominicana. Afecta al consumidor en general”, dijo en una entrevista con el Nuevo Herald.

Elisaúl Herrera, presidente de la empresa de encomiendas Vikom Export, con sede en Doral, coincidió en que el impacto en este sector será similar al del pasajeros, porque los aviones de carga tendrán que hacer escalas en algunos de los países mencionados por Tancredi.

“Eso significa mayor logística, tiempo y costo. La carga llegaba por avión en unos dos días y ahora se tomará una semana, eso significa más horas laborales y por tanto mayor costo”, dijo.

Herrera explicó que recientemente tuvieron un incremento en los costos por una tasa aeroportuaria que fijó el régimen de Nicolás Maduro y otra implementada por las nuevas autoridades de la aduana marítima.

En el caso de la marítima, precisó que están pagando entre $5,000 y $6,000 más por cada contenedor de 40 pies. Ante este escenario las personas que envían mercancías a Venezuela posiblemente tengan que pagar mayores precios.

“El precio final va a tener un incremento en el peor de los casos de al menos 40 por ciento “, advirtió el empresario.

Muchos venezolanos residentes en el sur de Florida con frecuencia envían alimentos y medicinas a sus familiares mediante empresas llamadas “puerta a puerta” debido a la grave escasez de comida y medicamentos en su país, golpeado por una galopante hiperinflación.

Fabio Andrade, experto en aviación, dijo que la medida afectará al consumidor que tenga sus programas de viaje, que causará inconvenientes, pero se trata de un tema de seguridad en los vuelos y los pasajeros ingresando y saliendo de Venezuela.

Sugirió a los pasajeros tomar las precauciones debidas porque es una situación que posiblemente se mantenga mucho tiempo.

Los Departamentos de Transporte y de Seguridad Nacional dijeron el miércoles que la suspensión de los vuelos es de manera indefinida.

En cuanto al envío de mercancías, Andrade se mostró optimista de que los empresarios venezolanos encontrarán alternativas eficientes, y aunque no de manera inmediata, sí tendrán soluciones.

“La industria de la carga hacia Latinoamérica y a Venezuela especialmente es de empresarios muy ágiles y van a buscar alternativas y a países hermanos que puedan hacer esas operaciones. No creo que el impacto sea tan fuerte como para decir que se paralizará la economía”, dijo Andrade, que es director ejecutivo de FAAC Consulting Group.





