¿Cómo apelo una decisión sobre mis beneficios por discapacidad?

María del Carmen Ortega

¿Cómo apelo una decisión sobre mi solicitud de beneficios por discapacidad?

P. Sanchez, Hialeah

Cuando tomemos una decisión sobre su solicitud, le enviaremos una carta explicándola. Si no está de acuerdo, puede pedirnos que reexaminemos su casor. Debe apelar en los 60 días posteriores a la fecha en que recibió nuestra carta de decisión.

Usted puede:

• Presentar en línea una apelación por discapacidad en www.socialsecurity.gov/benefits/disability/appeal.html, proporcionando electrónicamente documentos para respaldar su solicitud, incluso si vive fuera de los Estados Unidos;

• Hacer una visita a su oficina local de la Seguridad Social.

Para obtener más información, llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Para obtener más información sobre los programas de discapacidad del Seguro Social, visite www.socialsecurity.gov/disability.

Sé que se requiere tener recursos limitados para recibir Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). ¿Pero qué se considera un recurso?

C. Thomas, FT. Lauderdale

Los recursos son cosas que posee que puede usar para obtener ayuda. Incluyen efectivo, bienes raíces, pertenencias personales, cuentas bancarias, acciones y bonos. Para ser elegible para el SSI, una persona no puede tener más de $2,000 en recursos contables. Una pareja casada no debe tener más de $3,000 en recursos contables. Si posee recursos por encima del límite de SSI, es posible que pueda obtener beneficios de SSI al intentar vender los recursos. No todos sus recursos cuentan para el límite de recursos de SSI. Por ejemplo:

• No cuentan la casa en la que vive ni la tierra en la que se encuentra.

• Tampoco cuentan sus efectos personales y artículos del hogar.

• Las pólizas de seguro de vida pueden no contar, dependiendo de su valor.

• Su carro por lo general no cuenta.

• Los lotes de cementerio para usted y los miembros de su familia inmediata no cuentan.

• Es posible que no cuenten hasta $1,500 en fondos de entierro para usted y hasta $1,500 en fondos de entierro para su cónyuge.

• Si es ciego o tiene una discapacidad, es posible que algunos artículos no cuenten si planea usarlos para trabajar o para obtener ingresos adicionales.

También puede leer nuestro material sobre “recursos” en el folleto, Entendiendo el SSI en www.segurosocial.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm.

¿Cuál es el propósito de la Seguridad de Ingreso Suplementario, o SSI?

V. Mims, Palm Beach

El propósito del SSI es ayudar a las personas ancianas, a los ciegos y discapacitados que tienen pocos ingresos y pocos recursos para mantenerse. Proporciona asistencia financiera para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido y refugio. Puede recibir el SSI incluso si no ha trabajado en Estados Unidos ni ha contribuido al Seguro Social. El SSI es un programa de suplemento de ingresos federales financiado por ingresos fiscales generales (no por los impuestos del Seguro Social).

Obtenga más información en www.socialsecurity.gov/ssi.