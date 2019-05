Apuñalan a una mujer cerca de una iglesia en el centro de Miami

Si es testigo de un crimen, siga estos pasos Presenciar un crimen y reportarlo puede ser tan traumático como ser la víctima de cualquier crimen. Siga estos pasos si es testigo de una actividad ilegal. Up Next × SHARE COPY LINK Presenciar un crimen y reportarlo puede ser tan traumático como ser la víctima de cualquier crimen. Siga estos pasos si es testigo de una actividad ilegal.

Una mujer fue apuñalada varias veces este lunes por la mañana cerca de una iglesia en el downtown de Miami y estaba grave, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió en NW 4 St., cerca de NW 5 Ave., cerca de la inglesia Trinity CME, en Overtown, alrededor de las 5:30 a.m. Cuando los policías llegaron al lugar, la víctima, a quien todavía no han identificado públicamente, se negó a cooperar con las autoridades, informó el Canal 10.

La mujer fue trasladada al Hospital Jackson Memorial en estado grave. Las autoridades todavía no han detenido a nadie y siguen investigando el caso.