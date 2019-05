Hombre es condenado a 40 años de cárcel por batalla a tiros donde perdió la vida el niño King Carter

Irwen Pressley, quien se declaró culpable del asesinato de King Carter, de 6 años, en febrero de 2016, comparece ante el tribunal poco después de su arresto.

Cuando una bala perdida de batalla a tiros acabó con la vida de King Carter, el niño de seis años se convirtió en importante símbolo de la violencia sistemática que está destruyendo uno de las barriadas más pobres de Miami.

Un sinfín de familias, figuras políticas y líderes comunitarios marcharon juntos como una muestra de profunda indignación en las semanas que siguieron a la muerte en febrero de 2016 del pequeño.

Funcionarios del condado nombraron una calle en su honor, y su padre, Santonio Carter, se convirtió en una desgarradora voz para los padres afectados por la violencia armada. Fue contra ese telón de fondo que Carter y su esposa, Monica, acudieron el lunes a una corte de Miami para ver al asesino de su hijo declararse culpable de homicidio en segundo grado.

Los padres de King Carter, Santonio Carter y Monica Smith. Carl Juste Miami Herald

El hombre que mató al pequeño King, Irwen Pressley, de 21 años, aceptó una sentencia de cárcel de 40 años, un momento agridulce para los Carter, cuyo hijo perdieron para siempre. “Esto no cambia en nuestros corazones lo que sucedió”, dijo Carter, quien luego añadió que ver a otro joven afroamericano ir a prisión sigue sin solucionar el grave problema de la violencia. “Sé que no quiso matar a mi hijo a propósito, pero eso no cambia nada”, dijo.

La familia Carter tiene pensado celebrar el cumpleaños de King el próximo 27 de julio, el mismo día que Monica tiene programado dar a luz a una niña que se llamará Queen Carter. “Santonio y Monica realmente quieren cerrar esta tragedia”, dijo Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal del Condado Miami-Dade al hablar del acuerdo de culpabilidad que aceptó Pressley. “La comunidad necesita pasar la página. Me parece que se hizo justicia”.

Santonio Carter posa con una foto de su hijo, King Carter, de 6 años, quien recibió un disparo mortal en North Miami-Dade en febrero de 2016. JOSÉ A. IGLESIAS JIGLESIAS@ELNUEVOHERALD.COM

El acuerdo de culpabilidad sella el caso criminal contra los tres jóvenes que tuvieron que ver con la muerte del pequeño King, que estudiaba primer grado en la escuela primaria Van E. Blanton.

Según la Fiscalía, Pressley, Tamar Teems y Leonard Adams estaban tratando de matar a un pandillero rival en el edificio de apartamentos Blue Lake Village, ubicado en la cuadra 1200 de la calle 103 del noroeste. Los dos bandos habían estado insultándose a través de Facebook por razones desconocidas.

Los tres pidieron prestado un Lexus que pertenecía a la madre de un amigo. Primero se detuvieron en un parque de Opa-locka para fumar, y de ahí se dirigieron al edificio de apartamentos, donde Teems vio al hombre que querían matar, Juwuan “Juju” Ray, sentado en una escalera.

Teems declaró después que lo reconoció por las zapatillas deportivas que tenía puestas. De acuerdo con la policía, Pressley se bajó del Lexus y comenzó a dispararle a Ray, quien corrió escaleras arriba y devolvió el fuego. Otros en el edificio también dispararon. Y una bala perdida mató a King. Qué bala mató a King es algo que continúa sin saberse.

El proyectil atravesó el cuerpo del niño y nunca se encontró. Los investigadores no creen que haya sido los disparos que hizo Ray, ya que el niño se halló fuera del alcance de Ray. Bajo las leyes de la Florida, los tres jóvenes que iniciaron el ataque a tiros todavía enfrentar acusaciones de homicidio toda vez que participaron en el ataque que condujo a la muerte del niño.

Adams, quien conducía el auto en que planeaban escapar, resultó baleado en el cuello. Los jóvenes huyeron y Adams fue brevemente a un hospital. Tres días después, detectives de homicidio de la policía de Miami-Dade arrestaron a los tres. Teems, que tenía una pistola, pero dijo que se le encasquilló cuando la disparaba, se declaró culpable y fue sentenciado a cinco años en una prisión estatal.

Adams cooperó con los fiscales y también fue sentenciado a cinco años en una prisión estatal, además de un año de arresto domiciliario. Pressley enfrenta una gran condena, incluso antes d3 ir a juicio. En el momento de su arresto, Pressley estaba bajo libertad provisional por un robo a mano armada que cometió en el 2013. Acababa de terminar una parte del elogiado programa de Miami-Dade para reeducar a jóvenes descarriados.

La audiencia del lunes se había programado en un principio para que la jueza de Circuito Teresa Mary Pooler decidiera si Pressley había o no violado su libertad provisional al ser arrestado por homicidio. Solo por la violación. Pressley encaraba una condena de 30 años de cárcel. Terminó aceptando la sentencia de 40 años de cárcel por haber violado su libertad provisional, y por la muerte de King. Con crédito por el tiempo que ya ha cumplido, y si tiene un buen comportamiento en la prisión, Pressley podría salir en libertad cuando tenga unos 50 y pico de años. “Tendrá otra oportunidad”, dijo su abogado defensor P.J. Mitchell.