Guaidó entregó más de 800 toneladas de ayuda en Venezuela con apoyo de funcionarios y militares

Funcionarios del régimen de Maduro ayudan a introducir la ayuda humanitaria a Venezuela, dice coordinador internacional El gobierno interino de Juan Guaidó ha distribuido 814 toneladas de ayuda humanitaria durante los primeros 100 días de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela, dijo el 21 de mayo de 2019 Lester Toledo, coordinador internacional de ayuda humanitaria.

El gobierno interino de Venezuela. ha entregado más de 800 toneladas de ayuda humanitaria en ese país mediante una cadena de distribución nacional en la que participan funcionarios del régimen chavista y militares de la Fuerza Armada que trabajan en aduanas, en puntos de la frontera y en hospitales públicos, considerados “héroes anónimos” por esta labor.

La distribución de alimentos no perecederos, medicinas y equipos médicos se logró durante los primeros 100 días de la creación de la llamada Coalición Ayuda y Libertad Venezuela, que cuenta con la cooperación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), gobiernos aliados del presidente interino Juan Guaidó, empresas privadas y la diáspora venezolana, dijo en Miami este martes Lester Toledo, coordinador internacional de la ayuda humanitaria.

“En estos primeros 100 días hemos logrado entregar efectivamente en Venezuela ayuda humanitaria que se encuentra en siete galpones en distintas partes de Venezuela y que es distribuida todos los días. Son más de 800 toneladas, equivalente a 24 contenedores completamente llenos de insumos médicos y de alimentos no perecederos que hemos hecho llegar a los venezolanos”, aseguró Toledo en una conferencia de prensa.

Reveló que en esa misión están ayudando lo que calificó como “héroes anónimos que ponen en riesgo su trabajo y su vida por salvar las de otros. Me refiero a funcionarios que reconocen al presidente Juan Guaidó, que reconocen la crisis y hacen algo al respecto por ayudar, pero se mantienen dentro de una institución del régimen donde pueden ser estratégicamente más útiles”.

Esos funcionarios y militares, aseguró, hicieron posible el ingreso de la ayuda humanitaria y además informan qué necesita la población.

Al ser preguntado por el Nuevo Herald, el activista declinó precisar cuántos venezolanos se han beneficiado con la ayuda, arguyendo que las cifras serán anunciadas en los próximos por el diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Ayuda Humanitaria.

Destacó que durante ese periodo han logrado también construir una cadena de distribución que “nos va a servir para toda la vida (...) cuando cese la usurpación [del régimen de Nicolás Maduro]. Tenemos un plan listo”.

A ello se suman las alianzas con las empresas más grandes del mundo en el sector de envíos y logística y el trabajo coordinado con 57 ONGs internacionales que han creado una lista de prioridades de medicamentos e insumos.

Toledo destacó que es un aspecto importante para poder suministrar la ayuda de manera balanceada y evitar lo sucedido en otros países que tuvieron una crisis humanitaria -como Puerto Rico y Haití-, donde todo el mundo ayudó, pero al final recibieron, por ejemplo, más cantidad de un alimento y pocas medicinas.

“Reconocemos que no es suficiente para la magnitud de la crisis en Venezuela; sabemos que el rescate de todo un país no lo lograremos solo por la vía de la ayuda humanitaria, pero mientras el verdadero cambio llega no podemos detener la labor (...) el compromiso del presidente Juan Guaidó es el de salvar vidas y en esa misión nos mantendremos firmes”, dijo el activista.

Venezuela enfrenta una grave crisis tras el colapso económico y político del país y la mayoría de sus ciudadanos carecen de alimentos y medicamentos.

Al menos siete millones de personas, cerca del 25 por ciento de la población total de Venezuela, está en “severo riesgo de muerte”, según datos de la ONU suministrados por el designado de Guaidó para la ayuda humanitaria.

Mientras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una hiperinflación de 10,000,000 por ciento eeste año.

Toledo al presentar el balance mencionó las contribuciones en efectivo que se han realizado para ayudar tanto a los venezolanos dentro del país como los que están refugiados y detalló que Canadá donó $40 millones, Alemania $23 millones, EEUU $20 millones, Reino Unido $8.3 millones, los Países Bajos y la Unión Europea $1.5 millones cada uno y Nueva Zelanda $140,000. A este monto se suman $40 millones de organismos multilaterales.

En cuanto a los centros internacionales de acopio dijo que se mantienen en Colombia; Brasil y Miami, y posiblemente instalen uno en Panamá. En Curazao ya sacaron toda la carga porque el trasladado de la ayuda desde ese país era muy costoso.

El coordinador pidió a la comunidad internacional y a la diáspora venezolana continuar donando ayuda para seguir “salvando vidas” en Venezuela.