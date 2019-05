Lo pillaron cazando langostas en los Cayos. Ahora tendrá que enfrentarse a un juez

Grupo en defensa de los animales salva al crustáceo ‘Larry’ en Florida “Larry”, una langosta viva de 110 años y 15 libras de peso, se salvó de que su apreciada carne acabara en un plato (En inglés) Up Next × SHARE COPY LINK “Larry”, una langosta viva de 110 años y 15 libras de peso, se salvó de que su apreciada carne acabara en un plato (En inglés)

Un hombre del Condado Broward tiene una cita en la corte después que agentes de la policía del Condado Monroe lo capturaron pescando langostas fuera de temporada en los Cayos de la Florida, y quedándose con algunas que, incluso en la temporada, serían demasiado pequeñas.

El domingo, Maykel Calderón Álvarez, residente de Davie, estaba nadando con una escopeta de arpón en un arrecife del extremo sur de Long Key Bridge cuando los agentes lo vieron saliendo del agua con una langosta en la mano y dirigiéndose a su automóvil, dijo Adam Linhardt, portavoz de la policía de Monroe.

El agente Wilferedo Guerra le preguntó a Alvarez, de 34 años, si podía inspeccionar la captura, y Alvarez accedió. Guerra encontró cuatro langostas más pequeñas que el tamaño estipulado, capturadas además fuera de temporada. También halló tres barracudas, de las cuales una era más grande del tamaño que se permite legalmente.

Guerra le entregó a Alvarez una multa para que compareciera en corte por violaciones de posesión de langostas demasiado pequeñas, posesión de langostas fuera de temporada y no tener un equipo para medir langostas en el agua. El agente también le entregó a Alvarez advertencias por no tener banderas de señalización y por estar en poder de tres barracudas.

La temporada de langostas corre del 6 de agosto hasta el 31 de marzo. Por el camino, hay dos días de la llamada “mini temporada”, el 24 y el 25 de julio, que trae a miles de personas al sur y a los Cayos de la Florida que buscan atrapar el codiciado marisco.

El tamaño límite de los crustáceos contempla un carapacho —la parte que no es la cola— que tenga por lo menos tres pulgadas de largo. Las medidas deben hacerse cuando el animal está en el agua. Las barracudas se consideran un “pez limitado”, ya que no deben ser ni muy pequeñas ni muy grandes al ser capturadas: no menos de 15 pulgadas y no más de 36 pulgadas.