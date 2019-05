Curbelo sopesa volver a postularse al Congreso tras desaire de los demócratas

Carlos Curbelo, republicano de Miami que perdió su escaño en las elecciones de 2018, está pensando en postularse otra vez a la Cámara federal. El Nuevo Herald file

Debbie Mucarsel-Powell ganó una de las carreras más costosas al Congreso federal el año pasado, pero el estira y encoge entre la demócrata miamense y el hombre a quien derrotó, el republicano Carlos Curbelo, no ha terminado.

Curbelo, de quien el presidente Donald Trump se mofó tras perder las elecciones, ha pasado varios meses en la Universidad de Harvard dictando clases de política, asesorando a varios grupos de interés en temas como el cambio climático y la marihuana, y pensando en postularse a la alcaldía de Miam-Dade en 2020.

Pero la semana pasada tuvo otro encontronazo con la política en Washington.

Curbelo debía testificar ante la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, responsable de las políticas tributarias, sobre su propuesta de gravar las emisiones de carbono. Pero el líder de la mayoría en la Cámara, Steny Hoyer, objetó ese testimonio, y el presidente de la comisión, Richard Neal, canceló la invitación a Curbelo.

“El Sr. Hoyer creyó que sería indebido que el Sr. Curbelo declarara, dado que no ha sido claro sobre sus planes electorales para 2020 y tiene un largo historial de incapacidad para persuadir a sus colegas republicanos de que el cambio climático es real y debe abordarse”, dijo Mariel Saez, portavoz de Hoyer, a Politico.

Pero Curbelo se presentó en la audiencia como ciudadano privado y se sentí varias filas detrás de los testigos oficiales, tuiteando en vivo sobre la audiencia. La Universidad de Columbia publicó el testimonio que no pudo presentar, que alaba las virtudes de un impuesto a las emisiones de carbono en vez del llamado Green New Deal, una serie de objetivos de políticas demócratas para combatir los efectos del cambio climático.





Mucarsel-Powell es una de dos legisladores federales floridanas que respalda el Green New Deal, y una portavoz dijo: “[Mucarsel-Powell] no ha pedido a ningún líder congresual que retire la invitación a nadie”. Mucarsel-Powell no integra la Comisión de Medios y Arbitrios.

“Eso no tiene sentido si su meta es abordar la mayor amenaza a la humanidad en este momento”, dijo Curbelo al Miami Herald sobre el rechazo. “A Neal se le había ocurrido la idea de que un republicano que hace poco integró la comisión regresara a defender que para el Congreso es importante actuar en este asunto urgente”.

Ahora Curbelo están pensando en volverse a postular al Congreso.

Curbelo dijo que el incidente “obviamente le da impulso a la idea de volverme a postular a un cargo público”, pero dijo que no decidirá sus planes sobre 2020 hasta después del verano. También está trabajando como comentarista político en NBC, que le da una mayor exposición que la transmisión de una audiencia en C-SPAN.

“Usurpar la autoridad del presidente de la comisión porque en el futuro alguien pudiera votar por mí sobre la base de mi testimonio en una audiencia de la Comisión de Medios y Arbitrios, cuando hay horas y horas de video de mis presentaciones en esa comisión es algo absurdo”, dijo Curbelo. “En cualquier caso, esto me recuerda lo mismo que Washington necesita sinceridad y un liderazgo que razone”.

Algunos demócratas protestaron públicamente por la decisión de bloquear Curbelo, entre ellos la representante Stephanie Murphy, de la zona central de la Florida, y Curbelo dijo que recibió llamadas y textos de republicanos y demócratas exhortándolo a postularse de nuevo al Congreso. El Comité Congresual de Campaña Demócrata criticó a Curbelo, diciendo que “se ha ganado la mala reputación de abandonar a sus electores y votar contra los intereses del sur de la Florida”.

“No sería justo dejar de agradecer a Hoyer, con quien siempre he tenido una buena relación, por todo lo que ha hecho por llamar la atención a mi testimonio”, tuiteó Curbelo.

Sacar a Mucarsel-Powell del cargo sería un reto grande en un año de elecciones en que Trump está en la boleta. Los republicanos perdieron ese distrito por más de 16 puntos porcentuales en 2016, y Curbelo perdió en 2018 a pesar de aventajar a otros republicanos en la boleta.

Irina Vilariño, copropietaria de los restaurantes Las Vegas Cuban Cuisine, ya ha anunciado su postulación al Distrito 26 de Mucarsel-Powell en 2020. Curbelo dijo que la candidatura favorable a Trump de Vilariño es un lastre en un distrito que va desde el oeste de Dade hasta Cayo Hueso, aunque republicanos de nivel nacional han alabado su candidatura como parte de un esfuerzo mayor por diversificar el partido.

“El presidente es una figura polarizador con una amplia base de apoyo, pero al mismo tiempo es una figura a la que los electores moderados e independientes se opusieron en las elecciones de 2018”, dijo Curbelo. “No veo que el presidente pueda recuperar esos votos con su estilo. Cualquiera que piense que puede ganar con una estrategia de base en el Distrito 26 de la Florida probablemente se lleve una sorpresa poco agradable”.

Curbelo sigue opuesto al presidente Trump. Durante el fin de semana retuiteó un mensaje del representante Justin Amash, republicano de Michigan y legislador de inclinación libertaria que alegó a favor de impugnar a Trump. Curbelo dijo que no tiene una “opinión firme” al respecto, pero alabó a Amash por defender lo que cree, aunque sus comentarios provocaron la ira de líderes republicanos.

“Yo solamente quería destacar que Justin Amash es un ejemplo de las cosas positivas en Washington”, dijo Curbelo. “Creo que necesitamos escuchar lo que diga [Robert] Mueller y otros, pero admiro su valor y voluntad de liderar”.